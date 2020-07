China emite un alerta sanitaria por peste bubónica, pero la OMS pide calma

Jueves 9 de julio de 2020 | 10:20hs.

En medio de la pandemia de coronavirus, otra alarma epidemiológica se encendió en China: las autoridades reportaron casos de peste bubónica.Tras confirmar que un pastor tenía la enfermedad, las autoridades de la ciudad de Bayannur, situada en Mongolia interior, una región autónoma del norte de China, emitieron un alerta sanitaria de nivel 3, que se mantendrá hasta fines de 2020, para controlar y prevenir posibles brotes.Ante esa advertencia, Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que están supervisando de cerca los casos junto a las autoridades chinas y de Mongolia y que la situación, en principio, "no representa una gran amenaza y está bien gestionada".Las autoridades de la Comisión de Salud de Bayannur prohibieron la caza y consumo de animales que puedan transmitir la peste hasta fin de año -en particular las marmotas- y solicitaron a los habitantes que informen sobre cualquier roedor muerto o enfermo que encuentren, según informa AFP.Se constataron varios casos de peste bubónica en los últimos días en China.Este lunes -indica la agencia china Xinhua- una vecina de Mongolia reportó un caso sospechoso de un chico de 15 años. La semana pasada, en la provincia de Khovd, dos hermanos que comieron carne de marmota dieron positivo en esta enfermedad y como consecuencia debieron ser puestas bajo cuarentena unas 150 personas que mantuvieron contacto con ellos.¿Qué es la peste bubónica? Una enfermedad ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, que se contagia por el contacto con moscas infectadas. Sus síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, que pueden alcanzar el tamaño de un huevo de gallina, en la ingle, las axilas o el cuello. Pueden presentar sensibilidad y calor. Otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares. Requiere tratamiento hospitalario urgente con una fuerte dosis de antibióticos.La OMS subraya que la peste es "rara" y que por lo general se encuentra en ciertas regiones del mundo donde aún es endémica. En la conferencia de prensa que brindó el organismo, Harris señaló: "La peste bubónica estuvo y está con nosotros desde hace siglos".Es una zoonosis provocada por la bacteria Yersinia pestis, que normalmente se encuentra en animales pequeños y en las pulgas que los parasitan, indica la OMS en su sitio oficial.La bubónica es la forma más común de la peste y está provocada por la picadura de una pulga infectada o por el contacto directo con cadáveres de pequeños animales infectados.Leé tambiénCoronavirus | Grandes pandemias que sacudieron a la humanidad y desafiaron a la cienciaLo que sucede es que el ganglio linfático se inflama y da lugar a una tensión dolorosa del tejido, denominada "bubón". No se transmite fácilmente entre humanos.Sin tratamiento puede provocar la muerte en poco tiempo. Por ese motivo el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato se vuelven vitales y esenciales para la supervivencia y para reducir las complicaciones.Los antibióticos y el tratamiento de los síntomas son eficaces, si la peste se diagnostica a tiempo.