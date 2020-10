Chile recibe a Colombia tras el amargo debut en Montevideo y tras la polémica con el VAR - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

Luego del duro golpe ante Uruguay en su debut en las eliminatorias para la Copa Mundial, Chile buscará hoy recuperarse ante Colombia, que llega fortalecida por una goleada sobre Venezuela.Chile cayó de visita 2-1 el jueves pasado ante Uruguay, un partido que desató una catarata de protestas chilenas por un supuesto penal a su favor en los minutos finales y que no fue sancionado por el árbitro paraguayo Eber Aquino. La Roja parecía que por lo menos iba a rescatar un punto en la primera fecha, pero el gol agónico de Maxi Gómez le dejó con las manos vacías.“Ya no hay que llorar sobre la leche derramada”, dijo Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de Chile.“Tenemos esa gran responsabilidad y equivocarnos lo menos posible. Ya vivimos sin fútbol o cuando se intentó destruir el fútbol”, añadió Rueda, aludiendo a la reciente paralización del fútbol por la pandemia de coronavirus. “Se dio esta situación y ojalá que todos los actores se equivoquen lo menos posible”.Los colombianos llegan entonados tras una contundente victoria 3-0 ante Venezuela.En el anterior proceso de las eliminatorias sudamericanas, Colombia sacó un empate 1-1 de visitante en el Estadio Nacional. Chile no pudo clasificarse al Mundial de Rusia 2018, poniendo fin a una racha de dos participaciones consecutivas.