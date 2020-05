Chile: hospitales colapsados ante el avance del Covid-19

Martes 26 de mayo de 2020 | 14:00hs.





La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que a diario consulta a centenares de centros hospitalarios sobre su infraestructura disponible, en su informe del domingo dijo que en las cinco áreas administrativas de la ciudad el uso de camas críticas estaba entre el 96% y el 99%.



En el mismo Hospital El Carmen se dispuso que el personal en cuarentena preventiva por su contacto estrechos con funcionarios contagiados, previo examen para saber que están libres del virus, debe retornar al trabajo antes de los 14 días de reclusión dispuestos por el Ministerio de Salud porque el protocolo ``está generando un déficit de funcionarios, a nuestro juicio innecesario, lo que permite asegurar un funcionamiento hospitalario razonable''.



El Ministerio de Salud precisó que en Chile hay 2.400 funcionarios de la salud contagiados.

La pandemia de coronavirus​ avanza sin freno en Chile, uno de los países de la región más afectados. Y el colapso del sistema sanitario, advertido incluso por el propio presidente Sebastián Piñera, parece estar llegando. Por caso, el hospital El Carmen de Maipú llegó al punto de tener que elegir quién ocupará la siguiente cama que se desocupe y dispone acortar las cuarentenas preventivas ante la escasez de personal."En este momento estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada'', dijo a Canal 13 de televisión la doctora Claudia Vega, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro de salud, ubicado en una populosa barriada pobre al suroeste de Santiago."Que dios me ilumine en esto y en base a la literatura que hemos visto, porque hay sugerencias a nivel Internacional, añadió.El subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga, admitió el lunes que el sistema hospitalario chileno, con sus 2.400 camas de uso intensivo con ventiladores mecánicos, "está al límite, a pesar de que duplicó el número de camas críticas desde marzo.Al momento del informe diario sobre la capacidad hospitalaria, por la mañana, sólo disponía de 332 ventiladores, según Zúñiga. El lunes llegaron 60 respiradores comprados a China y el martes se esperan más."Es muy fuerte... Estamos llegando a los momentos en que hay que tomar decisiones fuertes'', advirtió Vega, que resumió la situación del Hospital El Carmen. "Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más ventiladores. Estamos al límite.Zúñiga informó que en las próximas horas y días se sumarán 400 nuevas camas para pacientes críticos. En los hospitales locales ya se usan pabellones para instalar camas con ventiladores, respiradores para dos personas, los ventiladores de los anestesistas y hay adultos en camas pediátricas para pacientes críticos. Unos 800 enfermos graves han sido derivados desde Santiago a ciudades del interior.Los médicos, enfermeras y paramédicos cumplen largos turnos y en algunos recintos ya escasean, especialmente por la duplicación de camas especiales que necesitan personal especializado para atender a los enfermos intubados. Zúñiga informó que se han contratado unas 8.000 personas para reforzar al personal de la llamada "primera línea de los pacientes con COVID-19.