Chile: estudiantes tomaron las dependencias del Demre

Martes 14 de enero de 2020

La ocupación a la sede chilena del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), convocada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), terminó con 15 estudiantes detenidos por Carabineros.Los jóvenes piden el fin de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.La policía informó que un grupo de 20 jóvenes entró a primera hora de ayer al recinto mezclándose con los trabajadores del Demre, y que luego se procedió al desalojo a solicitud de la directora del recinto. No hubo daños ni lesionados.“La enseñanza media (secundaria) que saltó de los torniquetes y dio una lección moral de solidaridad con el pueblo entero, nuevamente está en las calles, bajo una de las consignas históricas del movimiento estudiantil: el fin de la Prueba de Selección Universitaria (PSU)”, señaló la Cones a través de un comunicado.Así, los jóvenes le recordaron a la opinión pública el inicio del estallido social que partió con los estudiantes y siguió con más de un millón de personas en las calles provocando la más grave crisis social y política desde el retorno a la democracia en 1990 y abriendo el camino a un plebiscito para decidir si se cambia o no la Constitución.La Coordinadora cuestionó el alto nivel de “segregación socioeconómica, socioterritorial, de género y modalidad educativa” del actual instrumento de admisión a la educación superior.Por ello demandaron al Demre el “fin a la PSU en miras a un modelo de acceso universal, que tenga por objetivo un acceso equitativo y no segregado”.También pidieron la renuncia “inmediata” de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por “no dar garantía alguna de diálogo ni de flexibilidad para abordar esta situación”.