Chicho Grimaldi fue de más a menos - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

El misionero Francesco Grimaldi se ubicó en la décima posición en la segunda fecha de la Senior Max, que se disputó ayer en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires. La competencia marcó el regreso de la Rotax Bue.El posadeño no tuvo un buen día y el cambio de chasis no le favoreció. En la clasificación marcó 49s645/1000 para la mejor vuelta y se ubicó octavo. El Zaffaroni Kart trabajó para la primera manga, pero no pudo mejorar y se mantuvo en el mismo lugar. En la segunda manga fue décimo.Entre las series y la final, el equipo siguió poniendo manos a la obra en el chasis, pero no se pudo lograr la puesta a punto ideal. Grimaldi largó en la séptima posición y si bien en las primeras vueltas empezó a avanzar, con el correr de las vueltas el nuevo chasis perdió rendimiento y se ubicó en la décima posición. El ganador fue Santiago Fabani.“Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, el martes -mañana- vamos a Zárate a empezar a entrenar y seguir trabajando en el chasis pensando en la próxima fecha”, expresó el posadeño.