Chicho Grimaldi fue 10° en la segunda fecha de la Rotax - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 21:30hs.

El posadeño Francesco Grimaldi se ubicó en la décima posición en la segunda fecha de la Senior Max de la Rotax Bue, que se disputó hoy en el Kartódromo de Buenos Aires.Grimaldi no tuvo un buen día y el cambio de chasis no le favoreció. En la clasificación se ubicó octavo, en la primera manga se mantuvo en el mismo lugar.En la segunda manga fue décimo y en la final se ubicó en la décima posición.“Hicimos buenos entrenamientos en la semana y para hoy cambiamos de chasis y no le cayó bien el motor. Trabajamos mucho con el equipo, pero no pudimos sacarle los vicios y eso nos costó mucho en la carrera. Perdimos buenos puntos pero vamos a trabajar para la próxima fecha”, explicó Grimaldi.Por su parte, la posadeña Mairu Herrera Ahuad se ubicó en la 11° posición en la final de la categoría Junior.La próxima fecha será en el kartódromo de Zarate en fecha a definir por la Rotax Argentina.