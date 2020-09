Chiapella tomará parte de las Comunitarias de la Fórmula Renault 2.0 - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 23:30hs.

El misionero Bruno Chiapella luego de las intensas pruebas y entrenamientos, finalmente ya se encuentra a horas de su debut oficial en la Formula Renault 2.0 que empezará mañana en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.Este viernes, el piloto del Werner Competición tendrá su primer contacto con la pista, trazado número 8 designado para lo que será el inicio de la actividad de la categoría después de la pausa que generó la pandemia de Coronavirus. De esta manera, el viernes, a las 15:40 con la puesta en marcha de la Prueba Libre.Chiapella en la previa de este estreno en la Formula anticipó: “mi objetivo principal para el debut será sacar la mayor experiencia posible y tratar de buscar un buen lugar en las competencias”.La Fórmula Renault 2.0 anunció que el circuito número 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires es el escenario seleccionado para la apertura de la temporada 2020.En cuanto al trazado, el misionero dijo: “lo que me comentaron es que hace mucho no se corre en este trazado, lo importante es me vaya adaptando con el auto para tener un buen fin de semana” señaló el posadeño.Bruno tendrá como compañero de equipo a Lautaro Piñeiro, Isidoro Vezzaro y Diego Mohr en la estructura entrerriana.Luego de esta previa de entrenamiento de la jornada del viernes, la continuidad será el sábado a las 9:50 con el único Entrenamiento del fin de semana. La Clasificación iniciará a las 12:30 y la Súper Q irá desde las 12:50. La jornada concluirá con la Carrera 1, la cual está pactada a 17 giros o un máximo de 25 minutos y se largará a las 14:10.El domingo, la Carrera 2, que será a la misma distancia que la prueba inicial, se disputará desde las 10:35.La categoría compartirá el autódromo con la Fiat Competizione que llevará a cabo su tercera fecha en el mismo dibujo. En tanto, el Súper TC2000 y el TC2000 realizarán su actividad en el trazado número 9.La burbuja de sanitaria para salvaguardar a todos los autorizados a trabajar en el evento estará a cargo de la Asociación Argentina de Volantes quien estuvo a cargo de los protocolos en conjunto con la CDA del ACA y las autoridades del autódromo porteño.1ra fecha Formula Renault 2.0VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 202015.40 a 16.40 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 ENTRENAMIENTO LIBRESÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 202009.50 a 10.20 FÓRMULA RENAULT 2.0 ENTRENAMIENTO 112.50 a 13.00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SÚPER Q13.45 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 SALIDA A GRILLA13.55 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 CIERRE DE BÓXES14.05 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA14,10 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 17 vts. 57.460 km Máx. 25 MINUTOSDOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 202010.20 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 APERTURA DE BOXES10.25 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 CIERRE DE BOXES10.30 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA10.35 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 17 Vts. 57.460 km Máx. 25 MINUTOS