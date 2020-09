Cherri contó por qué no expone a su bebé - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Agustina Cherri confesó por qué no muestra la carita de Alba Vera, su beba de once meses. La actriz de 37 años expresó que esperará a que su niña crezca para hacerlo ya que no sabe si le gustaría la exposición pública o no y decida que ella misma lo elija cuando tenga la edad suficiente para decidirlo.“¿Por qué no mostras su carita?”, le preguntaron los fanáticos a la celebridad argentina, quien respondió contundente: “Porque es muy chiquita y no se si quiere, ya crecerá y si quiere me lo hará saber como lo hizo Muna a los 11”, fue la respuesta de la actirz.A través de este intercambio directo con sus followers, la intérprete dio a conocer el motivo por el que resguarda a sus hijos más pequeños y contó que a los once años fue Muna quien le pidió adentrarse en el mundo de las redes sociales, voluntariamente.