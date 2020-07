Charlotte y Latorre, brecha generacional

Lunes 6 de julio de 2020

Charlotte Caniggia (27) debutó como panelista de en Pampita Online en su regreso a la televisión, y protagonizó un fuerte momento a raíz de un móvil con Yanina Latorre (51).Pampita le pidió a la panelista de LAM que le diera un consejo a la hija de Nannis y Claudio Paul. Y Latorre, dijo sin filtros: “No me gusta Charlotte como panelista. No tiene contenido”.A la vuelta al piso, Charlotte espetó: “Me parece que es una vieja que está re loca. La gente vieja no quiere gente nueva”.Yanina respondió luego y siguió ayer al ser consultada: “No sabe de actualidad. No lee, no se informa. Ella me quiso ofender diciendo que soy vieja, tengo 50 años, esa es mi edad. Eso no es un agravio. Yo para estar en la tele leo, estudio, me preparo”.