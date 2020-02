Charlotte bailó en el carnaval y contó que se muda con su novio a Miami

Lunes 3 de febrero de 2020

Charlotte Caniggia bailó en el Carnaval del Sol, de la ciudad de Dolores en Buenos Aires y anunció que se va a vivir a Miami con su novio: “Encontré al hombre de mi vida y con él quiero formar mi familia”, confesó la joven a Teleshow, sobre sus planes a futuro.

Charlotte fue la estrella invitada el sábado, en la primera noche de desfile y deslumbró en una de las carrozas del club Independiente y en el baile en la calle. Estuvo acompañada por Roberto Storino Landi, su novio desde hace un año.

“Es un amor, me cuida y me mima todo el tiempo. Encontré al hombre de mi vida y con él quiero formar mi familia”, comentó la mediática, minutos antes de su debut. Charlotte estaba nerviosa porque era la primera vez en una carroza y su pareja estuvo allí para alentarla.

La hija del pájaro Caniggia y de Mariana Nannis lució un espectacular y diminuto traje negro con fucsia.

El intendente Camilo Etchevarren le entregó un ramo de flores y con el corte oficial de la cinta, quedó inaugurada la tercera edición del Carnaval del Sol y agradeció su presencia: “Gracias por venir y por ser parte de esta fiesta que cada año convoca más vecinos y más turistas que deciden celebrar con nosotros”.



Amor a primera vista

Charlotte y Roberto se conocieron hace un año y el encargado de presentarlos fue Fabián Esperón, el empresario que se encarga de velar por los intereses artísticos de los hermanos Caniggia.

Según confesó la pareja, lo de ellos fue “amor a primera vista”. Roberto nació en San Miguel y actualmente vive pocos meses del año en su casa en Bella Vista. Empresario, dedicado al negocio de las plantas de tratamiento de basura, tiene sus oficinas en Pilar y ahí es donde convoca a intendentes, gobernadores y políticos de Latinoamérica para que vean en vivo y en directo como funciona.

“Por contrato, el 30 por ciento de la basura que se recicla tiene que donarse. Una linda manera de ayudar a los que menos tienen”, comentó Roberto quien dentro de unos meses se instalará a trabajar en Miami junto a su novia, que terminó aceptando la propuesta de abandonar la Argentina.

“Nos vamos a vivir los Estados Unidos. No quiero que Charlotte trabaje más. A ella la apasiona todo lo que hace, pero sufre bastante todo el tema de la fama. Ya le propuse casamiento…Si acepta, arrancamos una nueva vida juntos”, comentó el empresario.

Tras su pasada por el corsódrormo, su participación en el carnaval, Charlotte expresó: “Me sentí muy bien, fue una experiencia increíble. Me faltó un poco de baile porque no es mi fuerte… ¡nunca imaginé qué me iba a animar a tanto!”.

En tanto, sobre los planes de mudanza, Charlotte confirmó que su partida será en aproximadamente un mes y que ya está trabajando en la mudanza.