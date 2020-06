Charlas belgranianas

Misiones en la huella de Belgrano

El Ministerio de Cultura de la Nación estrenó ayer la miniserie ‘Tras las Huellas de Belgrano’, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento. Once historiadores de toda la Argentina relatan once episodios fundamentales en once sitios históricos de nuestro país, donde Belgrano marcó su huella como símbolo indiscutible de una Argentina independiente y de una sociedad mas justa e igualitaria.En el capítulo 4, el historiador misionero Pablo Camogli hará su aporte desde el monumento a Andresito. Disponible en las redes sociales del Ministerio de Cultura.