Chango Spasiuk celebra su cumpleaños en concierto - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 08:00hs.

Las entradas para ver el concierto cumpleaños del Chango Spasiuk están disponibles en la página de ticketek.com.ar/chango-spasiuk/online.





Chango Spasiuk cumple 52 años y celebra con un concierto en vivo vía streaming, hoy a partir de las 21.El apostoleño tocará desde el estudio Camarón Brujo Música en Buenos Aires con su banda conformada por el violinista Pablo Farhat, Diego Arolfo en guitarra y voz y, Marcos Villalba en la percusión.En una entrevista reciente con El Territorio, el acordeonista había adelantado que en este reencuentro con sus músicos sobre un escenario y con el público de manera virtual “vamos a tocar música de todos mis discos, canciones que la gente me fue pidiendo por las redes sociales, es una experiencia nueva esto de hacer un concierto en vivo por streaming, y es una herramienta que posibilita realizar nuestro trabajo en este contexto de pandemia”.Acerca de compartir su cumpleaños con música explicó: “La música siempre tiene algo de celebración, de festivo. Claro que hoy estamos todos viviendo un momento complejo, hay muchas realidades, con gente que no está pasando bien, pero como artistas poder hacer esto que nos gusta hacer y poder acompañarnos y pensar que todo esto va a pasar está bueno. A mí me gusta pasar mi cumpleaños haciendo música que es lo que me apasiona”.En estos meses de cuarentena -relató- comenzó a grabar un disco en su casa, también proyecta escribir su música, “hay músicos que me piden mi música escrita y bueno entonces también estoy trabajando en lo que se llama un songbook”.Además, da clases de acordeón y espera el mes que viene el lanzamiento del disco Hielo azul Tierra roja, que grabó el año pasado en Noruega junto al guitarrista Per Einar Watle.También, esta semana se estrenará en plataformas la canción Granja San Antonio - El camino, que se registró el año pasado en una presentación en vivo de la orquesta de cumbia La Delio Valdez y que lo tuvo como invitado.