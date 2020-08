Champions: Ángel Correa y Sime Vrsaljko, los dos positivos de Covid-19 del Atlético de Madrid

Lunes 10 de agosto de 2020 | 19:01hs.

Llegaron las malas noticias para el Cholo Simeone ya que dos jugadores del plantel del Atlético Madrid dieron positivo en coronavirus, a solo 48 horas del comienzo del "Súper 8", la definición de la Champions League que se llevará a cabo en Lisboa, a partir del próximo miércoles.El delantero argentino Ángel Correa y el lateral croata Sime Vrsaljko son los dos jugadores afectados y según informó el club, ambos están aislados en sus casas. Ambos se encuentran asintomáticos.Tal como marca el protocolo de la UEFA para este nuevo final de Champions League, ninguno de los dos jugadores podrá viajar a Lisboa, donde el próximo jueves conjunto rojiblanco disputará los cuartos de final a partido único ante el Leipzig de Alemania.Correa es una baja sustancial para el equipo del Cholo ya que es uno de los jugadores más utilizados por el entrenador. Vrsaljko, por su parte, se encontraba recuperándose de una lesión por lo que el entrenador no sabía aún si podía contar con él.Los doctores del plantel supervisarán el seguimiento de ambos jugadores tal y como marca el protocolo sanitario.La inédita edición 2019/2020 de la Champions League definió este sábado su cuadro de cuartos de final y ya comenzará el formato 'Súper 8' adoptado por la UEFA en el marco de la pandemia de coronavirus que alteró la normalidad en fechas y formatos de los torneos alrededor del mundo.Esta temporada, los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán en una fase final en Lisboa (Portugal) este mes, y todas las eliminatorias serán a un único partido.Los duelos se disputarán en el estadio Alvalade, donde habitualmente juega el Sporting Portugal, y el Estadio da Luz, casa del Benfica y que recepcionará la final.Cuartos de final de la UEFA Champions League (12 al 15 de agosto)Miércoles 12 de agostoAtalanta (ITA) - Paris Saint-Germain (FRA), Estádio do Sport Lisboa e BenficaJueves 13 de agostoRB Leipzig (ALE) - Atlético de Madrid (ESP), Estádio José AlvaladeViernes 14 de agostoBarcelona (ESP) - Bayern Munich (ALE), Estádio do Sport Lisboa e BenficaSábado 15 de agostoManchester City (ENG) - Olympique de Lyon (FRA), Estádio José Alvalade