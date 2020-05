Chaco habilita las misas y reuniones religiosas con limitaciones y medidas sanitarias

Domingo 10 de mayo de 2020 | 21:40hs.

El gobernador Jorge Capitanich anunció hoy en conferencia de prensa la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 24 de mayo en la provincia, que ingresa desde este lunes en la fase 4 de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.









De este modo, la Provincia habilitará las "misas, reuniones y congregasiones religiosas" con un cupo máximo de fieles que no supere el 33% de la capacidad del lugar al que concurran, hasta las 19 horas, sin rituales que impliquen el contacto físico y con las medidas sanitarias obligatorias como el uso de barbijos.





Asimismo, indicó que el desarrollo de esta nueva actividad será monitoreada con la Mesa Interreligiosa para corroborar que se cumplan con todos los requisitos.



"Se permitirá el desarrollo de celebraciones religiosas única y exclusivamente bajo el cumplimiento estricto de todas las medidas de bioseguridad sanitaria y de los parámetros que seguidamente se enuncian", señala la medida.De igual manera, cabe mencionar que Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas siguen siendo críticas dentro de la clasificación de riesgos por ser ciudades con gran densidad poblacional, con casos activos y circulación viral de COVID-19. Así, resta que las autoridades detallen en qué zonas se habilitarán la actividad religiosa.Condiciones o Requisitos:- Cupo máximo: cantidad de fieles que no supere el 33% de la capacidad.- Limitación de días y horario: de lunes a viernes en horarios vespertino, evitandose su convocatoria luego de las 19 horas.- Sin contacto físico: no se efectuará ningún tipo de acción y/o ritual que implique el contacto fisico.- Sin folletos: no se distribuirán folletos, libros o anotaciones litúrgicas u hojas de canto entre los fieles.- Sin personas con factores de riesgo: prohibida la asistencia y permanencia de personas de grupos de riesgo a las celebraciones.