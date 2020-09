Cesane apoya un régimen especial de frontera - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste(Cesane), sostuvo que apoyan vehementemente el pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad ante la Nación para declarar a Misiones provincia libre de impuestos y régimen especial de frontera para equilibrar asimetrías.En referencia a la propuesta de declarar a la provincia, zona libre de impuestos o algún esquema que atienda las asimetrías que se generan cuando las fronteras con Paraguay y Brasil permanecen abiertas, Jalaf explicó que “Misiones es una provincia especial enclavada entre dos países que tienen sistemas muy competitivos con respecto a nosotros”.Resaltó que el gobernador lo fundamentó muy bien al hacer los cálculos que se ven en esta cuarentena, “ya que al cortar el tránsito en el puente de Posadas- Encarnación, sólo en Posadas dejaron de emigrar 5.600 millones de pesos por mes, que es muchísimo dinero que sale de la provincia, porque los misioneros se van a comprar a Brasil o Paraguay por la sencilla razón de que es más barato”.Entiende Jalaf que Misiones se merece el citado régimen, “porque en todos estos años nunca ha recibido ningún beneficio real, nuestra provincia recibe la coparticipación per cápita más baja del país; tenemos los servicios más caros del país, porque por ejemplo hace 30 años nos prometen gas natural, pero hasta ahora nunca llegó. Generamos energía eléctrica con represas en nuestros ríos, pero pagamos la energía más cara del país”.En su rubro indicó que “el combustible también es el más caro del país y las mercaderías y demás que llegan de otras provincias nos resultan más caras por el flete. No tenemos ferrocarril y la vía marítima que es uno de los transportes más económicos no se usa”.