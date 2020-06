Cerraron un desvío ilegal en Santo Tomé

Domingo 21 de junio de 2020

El paso ya existía. Era un camino rápido entre el Centro Unificado de Frontera (del puente de la Integración Santo Tomé-San Borja) y la zona sur de la ciudad. Pero fue tapado, bloqueado, el 20 de marzo. El objetivo era que deje de utilizarse, y que todos los que transitaran fueran interceptados por las fuerzas de seguridad. Pero no, el camino fue reutilizado. Incluso el comentario es que habría quienes cobraban peaje para pasar por allí.Días atrás el titular de Salud Municipal, Marcelo Giménez, decía que estaba seguro que había filtraciones de personas que ingresaban al pueblo.“Sí, por supuesto que hay filtraciones. Con el mayor movimiento de personas, debido a las flexibilizaciones, también aumentó el número de denuncias anónimas. Por ello, estamos evaluando otras estrategias. No estaría bueno volver a etapas anteriores”, afirmó Giménez.Por su parte, el secretario de Gobierno Fabián Borda, dijo al respecto: “Me siento triste y preocupado, la gente que hizo esto (el paso alternativo para las filtraciones de personas) no tiene noción del daño que causó. Vamos a tener que tomar otras medidas, más drásticas. Acá ingresó gente que no podía entrar, o lo hubiera hecho por los pasos habilitados”.No es un dato menor que San Borja, a 15 kilómetros de Santo Tomé, ya cuenta con 22 casos de Covid 19 confirmados, y tienen hasta el momento 63 casos sospechosos.