Centurión deberá portarse bien en Vélez

Jueves 9 de enero de 2020

Ricardo Centurión tiene todo acordado para llegar a Vélez y al mismo tiempo ser protagonista de un hecho único en el fútbol argentino. El club tiene pensado ponerle una cláusula de comportamiento a raíz de los antecedentes que tiene, con una denuncia de su ex pareja por violencia. La cláusula implicará que, en caso de que el jugador no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género, será sancionado con la rescisión del contrato. La cláusula no sólo se activará frente a hechos de violencia contra las mujeres sino también frente a otras conductas sociales.