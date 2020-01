Central Córdoba lo ganó en el final ante el Sabalero

Central Córdoba derrotó a Colón en Santiago del Estero en un duelo clave en la pelea por mantener la categoría, en el marco de la fecha 17 de la Superliga.

El Ferroviario le ganó 1-0 al Sabalero gracias al gol de penal de Jonathan Herrera, a los 47 minutos del complemento.

En el comienzo, Central Córdoba tomó la iniciativa, especialmente, a través de Gervasio Núñez. El elenco 'ferroviario' tuvo más la pelota, fue prolijo en la circulación y peligroso por las bandas, mientras que Colón apostó decididamente al contraataque.Pasado el asedio inicial, el elenco Sabalero pudo tomar el balón, con algunos intentos del tucumano Luis Rodríguez, y pudo acercarse hasta el área de Diego Rodríguez, aunque no contó con chances claras de gol. Apenas llegó con un tiro libre de Braian Galván, que controló sin inconvenientes el citado arquero.En la segunda mitad insistió el local pero no tuvo profundidad, porque no encontró espacios ante un rival bien abroquelado en defensa y que otra vez buscó las réplicas. La más nítida para el local fue un remate del ingresado Nicolás Miracco que tapó Burián.Pero en el descuento, Herrera fue tomado de la camiseta adentro del área por Santiago Pierotti y el árbitro Silvio Trucco sancionó penal. El propio delantero. le dio la victoria con un remate fuerte, al medio del arco.