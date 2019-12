Cena navideña solidaria convocó a los que menos tienen en la Catedral

Sábado 21 de diciembre de 2019

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

El sentido de la Navidad

El párroco de la Catedral posadeña, Alonso Freiberger, reflexionó sobre el sentido que tienen estas fechas festivas de fin de año y principalmente la Navidad.

“En torno a la Navidad, al ser una noche celebrativa, también hay una cuestión comercial que se genera, pero es una fiesta donde celebramos y recordamos el nacimiento de Jesús, que viene al mundo como el Dios hecho carne para salvarnos y redimirnos, devolvernos esa amistad que se había roto a causa del pecado. Y para revelarnos el rostro misericordioso de Dios”, plasmó.

Sostuvo que Navidad implica “salir de uno mismo e ir al encuentro del otro y hacerse cargo del otro. Nos cuesta hacernos cargo de los que están junto a nosotros, incluso los que conviven junto a nosotros. La Navidad es volver a vernos en nuestra propia naturaleza”.



Cierre y heridos La cena solidaria terminó con apuro debido a la lluvia y posterior temporal que obligó a una rápida desconcentración. Por el fuerte viento se desprendió un vidrio de la entidad bancaria cercana a la Catedral y hubo al menos cuatro heridos: un hombre, dos mujeres y un niño, quienes fueron trasladados al hospital Madariaga para las atenciones correspondientes. El fenómeno tomó de imprevisto a los presentes, por lo que casi que no pudieron reaccionar a tiempo para evitarlo.

Solidaridad y altruismo, dos palabras que en estos tiempos tienen un uso diario pero que a veces, cuando vienen vacías de acciones, pierden sentido.Y la solidaridad, en una de sus acepciones del diccionario, significa “compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas (...) sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que cuando persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno”.Así es que desde hace un par de semanas un grupo de personas, algunos feligreses y otros movidos por la compasión por el que menos tiene, están organizando una cena navideña en la Iglesia Catedral de Posadas.Pidieron ayuda en hoteles, panaderías, instituciones sociales y particulares y las donaciones no tardaron. Hasta ayer habían juntado más de 500 pan dulce, cajas de pollo, carne, arroz, tapas de empanadas, verduras, gaseosas, entre otros productos. Todo con la idea de sentarse en una mesa y compartir con el que menos tiene, personas en situación de calle y otros que pasan las fiestas de fin de año en soledad. Juntos, uno al lado del otro y mirándose a la cara, sabiendo que hay un igual a su diestra, que esta vez no van a estar sin compañía.El día elegido fue anoche y poco a poco la gente fue llegando. Después de la santa misa y la presentación del pesebre viviente se sirvió el banquete en mesas que se dispusieron a lo largo de la plaza 9 de Julio de Posadas.“Es un momento para compartir juntos el nacimiento de Jesús”, dijo a El Territorio el párroco de la Catedral, Luis Alonso Freiberger.El jueves durante todo el día ultimaron detalles de la comida. A la mañana un grupo de colaboradores picó verduras y armó rellenos para las empanadas. Por la tarde otros limpiaron y pusieron a punto vajillas. Todo estuvo listo para ayer, el gran y esperado día.“Esto es lo que nos mueve, la gente que está pasando una situación económica difícil o por algún motivo no tiene con quien compartir el 24 y 25 que son fechas muy especiales para todos. A veces hay muchas personas que pasan en soledad esa noche y ese día tan especial. Entonces queremos brindar esta cena adelantando un poco la noche de la Navidad”, añadió el religioso.Todo se fue dando “como pasa en una casa en una Nochebuena, cada uno trae algo, otro pone la mesa y así, esa misma dinámica”, dijo sobre la organización.Pero las movidas solidarias en este templo en el corazón de Posadas no son cosa de anoche. Desde hace meses, un grupo que también participó anoche, se une cada fin de semana para servir el desayuno los sábados a personas en situación de calle.“La idea es abrir esto a comprender y entender que el nacimiento de Jesús implica el creer en un Dios que viene a nosotros a salvarnos y que nos invita a que nosotros también seamos instrumento de salvación para los demás. Y uno es instrumento de salvación para los demás cuando sale de sí mismo, se pone al lado del que está junto a uno y se vuelve un compañero de camino”, reflexionó Freiberger.La cena se extendió por un par de horas hasta que la lluvia hizo su aparición y participaron unas 1000 personas entre organizadores y comensales. Hubo empanadas, pollo, ensaladas y postre, pero sobre todo, un gesto con aquel que menos tiene.