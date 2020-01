Celeste de diez

Lunes 13 de enero de 2020

Oberá Tenis Club sigue con su andar perfecto en la Liga Argentina de básquet. Pese al parate por las fiestas, el equipo de la Capital del Monte no aflojó y el sábado por la noche venció a Ameghino en el reinicio del certamen.El Celeste debió trabajar duro para quedarse con el triunfo ante su par cordobés. El marcador final fue 96-78, y significó arrancar el año 2020 manteniendo el invicto en casa durante la actual temporada. El camerunés Essengue, con 28 tantos, y Rodrigo Sánchez, con 23, fueron los goleadores del local en el encuentro.El juego de la calurosa noche de sábado no se le presentó sencillo. Los Leones plantearon un sistema que los locales no podían defender y eso los ponía nerviosos; haciendo olvidar lo bien que pueden jugar. Por ello el primer parcial finalizó 21-19 para los visitantes.Luego el equipo dirigido por Hiriart cambió el chip, rotó los jugadores y encontró respuestas satisfactorias. De a poco Essengue y Sánchez fueron tomando determinaciones y el ingreso de Gómez Quintero permitió buscar alternativas en ataque.OTC fue mejorando en el juego colectivo y revirtió el marcador a su favor, anotando un parcial de 27-19 y dejando el tablero 43-40 al finalizar el segundo cuarto.Tras el descanso largo, el Celeste mostró su mejor versión. Fue imparable, aparecieron lanzamientos desde el perímetro que lastimaron la zona de Ameghino, dejándolos casi sin respuestas.Además, el dueño de casa defendió muy intenso, aprovechó las contras y los espacios que dejó su rival.Encima el Celeste metió un parcial demoledor de 31-17, lo que casi definió el encuentro, ya que dejó el tanteador 74-57 para los obereños.Los últimos diez minutos de juego le dieron a OTC la tranquilidad de jugar con ventaja, controlar los momentos y quedarse con un partido difícil. Sobre el final hubo tiempo para meter a los pibes y celebrar con toda su gente. Fue victoria 96-78 para seguir por el buen camino.Los obereños se mantienen en soledad en la cima de la Conferencia Norte y ahora tendrán unos días de descanso, ya que volverán a jugar el martes 21 ante Salta Basket en Oberá y luego tendrán una mini gira para visitar a San Isidro y Tiro Federal.