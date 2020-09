Celebrar a los antepasados en pandemia - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

Y aunque septiembre no sea el mes de la fiesta y la nueva normalidad se posicione como un desafío para los organizadores, en esta rojiza tierra que los vio crecer, los inmigrantes continúan luchando y por sobretodo, celebrando al crisol de razas, más unidos que nunca.





Inmigrantes homenajeados El Día del Inmigrante se celebra el 4 de septiembre de cada año desde que se lo estableció mediante el decreto 21.430 de 1949. Se eligió esa fecha en recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812, que ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”. Por eso, la Dirección Nacional de Migraciones hizo un homenaje ayer, Día del Inmigrante, a aquellas personas que habitan el territorio nacional desde hace más de 50 años. Así, recibió un certificado Alejandro Szmqndiuk (89), que ingresó al país en 1936. También fueron homenajeados Tomas Indulfo Peralta (84), que vino de Paraguay en 1940; Teresiña Belíndez (73), que ingresó en 1952 desde Brasil; Francisco Roberto Unternahrer (84), llegado de Suiza en 1937; Kwetnoslaba Wagner (70), de República Checa en 1956; y Vicente Javier Gil Blanco (69), que llegó de España en 1954.

Con un estricto protocolo de bioseguridad y restricciones específicas, pero sosteniendo una gran alegría, el Parque de las Naciones de Oberá reabrió sus puertas ayer para conmemorar, como cada año desde 1949, una de las fechas más importantes para los habitantes de la Tierra Colorada: el Día Nacional del Inmigrante.Bajo un sol cálido y radiante, como la tierra que los cobijó tras escapar de guerras, penas, desempleo, pobreza y otros tantas particularidades, Misiones rememoró un día de nostalgia y emoción en un año tan particular como el que vivimos.La celebración comenzó alrededor de las 17. Y, luego de un acto protocolar y explicativo, se prosiguió a realizar el corte de cintas que dio inicio a ‘Oberá Inmigrante, viví el parque’, celebración que sigue durante todo el día de hoy y mañana.El evento es considerado como una prueba piloto para la futura Fiesta Nacional del Inmigrante, que se celebraría del 12 al 15 de noviembre, siempre y cuando el contexto actual lo permita.Las jornadas de este fin de semana, en tanto, proponen circuitos guiados de diez personas (con cupos que deben reservarse con anticipación). Además, habrá propuestas gastronómicas en cada casa típica y exposiciones culturales.Hoy y mañana se realizarán seis circuitos por día, todos comenzarán en el pabellón argentino. Luego se visitarán las casas portuguesa, checa, italiana, árabe, alemana, polaca, suiza, brasileña, ucraniana,paraguaya, nórdica, española, francesa, japonesa y rusa a fin de conocer detalles y perlitas específicas de la arquitectura e histórica de cada una de ellas.Es que el recorrido describe una pequeña reseña histórica de la colectividad, así como también exposición de objetos, patrimonios, trajes típicos, leyendas y más particularidades sobre cada colectividad. Asimismo, cada una de las casas se preparó para asistir al público visitante (con cupos que varían de acuerdo a la capacidad de cada colectividad). Allí, exponen trajes típicos -algunos suman ahora un código QR para conocer la historia de cada traje-, objetos de valor y platos o postres típicos.“La actividad que estamos realizando es un trabajo en el que venimos poniendo esfuerzo desde hace más de un mes y medio con el hospital, la municipalidad, las colectividades y la federación. Representa una prueba piloto de lo que puede ser la gran fiesta”, detalló Juan Hultgren, presidente de la Federación de Colectividades, en diálogo con El Territorio.“Hoy nos duele no realizar la fiesta en septiembre como tradicionalmente lo hacemos. Pero tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, respetar los protocolos y cuidar y cuidarnos. Esperemos que en noviembre podamos realizar la fiesta”, agregó.La ceremonia inaugural se transmitió vía streaming por las redes sociales de la federación, así como también la página oficial de la Municipalidad de Oberá. Además, los representantes de organizaciones y federaciones de otras provincias, como Chaco, Tucumán y Entre Ríos, compartieron un afectuoso saludo con sus pares misioneros.También se hizo entrega de certificados honoríficos para los inmigrantes que llevan 50 años de residencia en la Tierra Colorada.Así, Teresiña Belíndez, quien llegó desde Brasil, recibió su reconocimiento. “Estoy feliz, es una emoción inmensa para mí. Me siento muy contenta de haber llegado a Misiones, de contribuir con mi trabajo en la provincia”, destacó la mujer, que tiene 12 hijos, 33 nietos y 8 bisnietos en la provincia.“Ellos van a ser mi legado. Son mi fruto en la Tierra Colorada. Estoy muy emocionada. Aunque este año es tan distinto y especial, me siento muy contenta de estar aquí y espero que en noviembre podamos tener una gran fiesta”, agregó Teresiña, quien forma parte del Ballet Alma Gaucha Oberá, dirigido por Lidia Mareco.Al igual que ella, Tomás Peralta, oriundo de Paraguay, recibió su distinción con marcada emoción. “Nunca me sentí tan feliz, esto me llena el corazón”, detalló el gaucho.“Me siento muy emocionado y agradecido. Todo era tan distinto cuando llegamos a Misiones y ver todo lo que ha crecido nuestra comunidad, nuestra ciudad,y saber que soy parte de ello me llena el alma. Hoy estoy feliz”, reconoció.Además de los presentes, que debieron asistir al acto con guantes, barbijos y respetando otras tantas medidas de seguridad ya que pertenecen al grupo de riesgo por ser mayores de 60 años, otros cinco inmigrantes recibieron un reconocimiento. Sus familiares se acercaron de recibirlos (ver Inmigrantes homenajeados).Si bien la fiesta no se lleva a cabo en todo su esplendor, cada una de las colectividades ofrece diferentes actividades y propuestas para este fin de semana.Kioscos abiertos con comida al paso, cena show y almuerzos con reserva previa, además de algunas promociones específicas para llevar como las que tienen las casas japonesa con yakitori o los árabes con sus empanadas, por ejemplo.Un clásico de la casa ucraniana como Rulo Grabovieski y su acordeón fue uno de los hitos que marcó que la celebración vale la pena.“Estamos muy contentos de que se pueda celebrar nuevamente. Aunque el festejo no se realiza igual a otros años, nos llena de alegría el hecho de volver a una casa a observar las muestras, comprar algún plato o compartir algo típico”, detalló Eugenia, que recorrió el parque junto a su hermana Andrea.“No veíamos la hora de volver a la casa árabe para comprar un shawarma”, dijo por su parte Camila, que recorrió el parque y decidió realizar una compra al paso, para seguir recorriendo las muestras que ofrece cada colectividad.En tanto, Victoria y Micaela llevaron a Rodrigo, quien antes de que se iniciara la pandemia se mudó desde Buenos Aires a Oberá. “Venimos con muchas expectativas, queremos disfrutar y salir un poco. Es una buena oportunidad para distraernos y pasar un buen rato”, detallaron, al tiempo que resaltaron que se sienten seguros, ya que las medidas sanitarias se cumplen de manera estricta.Es que para lograr el ingreso al Parque de las Naciones, se debe superar un protocolo de sanitización en el que se toma la temperatura corporal y se desinfecta con alcohol al visitante. Asimismo, cada uno debe dejar registro de sus datos personales. Por otra parte, cada una de las casas dispone de medidas específicas de desinfección.