Cecilio Domínguez por Marcone, la oferta del Rojo

Jueves 30 de julio de 2020

Iván Marcone, mediocampista de Boca, sigue siendo el gran objetivo en este mercado de pases para Independiente, que le ofreció al atacante paraguayo Cecilio Domínguez al club de la Ribera como parte de la negociación, por lo que ahora se espera la respuesta del lado de los xeneizes.El tema fue tratado en la conversación en forma virtual por Zoom que tuvieron los dirigentes de ambos clubes: Jorge Damiani por Independiente y el ex jugador Jorge Bermúdez como integrante de la secretaría de fútbol de Boca.El club que preside el líder sindical Hugo Moyano ofreció un cincuenta por ciento del pase del futbolista guaraní por la mitad de la ficha de Marcone.Por el lado de Boca no se habla de porcentajes, pero aceptan que Domínguez fue el jugador que pusieron en la mesa de las negociaciones.La idea primaria de Boca fue pedir a Cecilio Domínguez y Silvio Romero; la deuda que tiene Independiente por Pablo Pérez que es de 800 mil dólares; y lo que le corresponde por derecho de formación de Juan Sánchez Miño, algo que no fue aceptado por la dirigencia roja.