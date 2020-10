Cecilia Todesca: “Llevar el dólar oficial a 130 sería una desgracia” - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó ayer que llevar el valor del dólar oficial al valor de la divisa con impuestos sería “una desgracia para la economía” pero que tampoco puede permitirse que “el tipo de cambio real se aprecie porque eso hace perder competitividad”.Luego de una semana en la que el gabinete económico y el Banco Central tomaron medidas para contener la salida de dólares de las reservas e intentar generar más divisas, Todesca sostuvo que “la situación es muy compleja, muy turbulenta”.La economista también explicó cómo será la política del gobierno en torno a la divisa estadounidense: “Uno es alinear las tasas de interés e ir llevándolas a un sendero mas consistente, el otro tema es darle mayor volatilidad en el margen al tipo de cambio, que la devaluación no sea tan previsible y tenga un poquito más de variación”.“Esperamos que la baja de los derechos de exportación temporaria para el complejo sojero y la del sector industrial que es definitiva vaya dando un ‘aceite’ en el mercado” adelantó la funcionaria.El pasado viernes no se liquidaron granos porque aún no se publicó la baja de retenciones pero sí se aumentó el dólar oficial y es por eso que el gobierno está a la expectativa de qué sucederá mañana cuando las medidas ya esten vigentes.“Estos días era lógico que íbamos a tener un desfasaje. Van a pasar un par de días antes de ver resultados” sostuvo Todesca en declaraciones a Radio Mitre que aclaró “el viernes nadie iba a liquidar, si el lunes (por mañana) puede liquidar a 27%” en función al valor de retenciones que van a aplicar para harinas y aceites de soja.Además, la funcionaria del poder ejecutivo respondió a las críticas que aparecieron del sector a través de la Mesa de Enlace: “Entiendo que en el sector estas medidas no les resulten suficientes, pero nuestro trabajo es ver el promedio, no podemos seguir perforando la base de impuestos y seguir aumentando el gasto”.“Estamos en lo que el ministro (Martín) Guzmán siempre nos dice, de una convergencia fiscal que va a ser a lo largo de un par de años, pero que ese equilibrio tiene un plazo lógico”, sostuvo.Consultada sobre la nueva política cambiaria que anunció el Banco Central, Todesca Bocco señaló que “ahí hay dos objetivos: uno, alinear las tasas de interés, ir llevando las tasas a un sendero un poco más consistente; y el otro tema, que también está involucrado en estos lineamientos, es darle mayor volatilidad en el margen al tipo de cambio; entonces, que la devaluación no sea tan previsible, en tantos centavos por semana, por meses, sino que tenga un poquito más de variación”.Sobre el ahorro en dólares, opinó que es “un tema complicadísimo y en el que vamos a tener que trabajar durante décadas para desandar un camino que tiene una explicación y no es señalando a nadie”.Sostuvo que “si no resolvemos esos dos problemas, que es la recuperación de la soberanía de la moneda, esto es, tener una moneda en que todos podamos confiar, es un trabajo de muchos años y si no la transformamos en una economía más dinámica, más competitiva, vamos a tener recurrentemente crisis de balanza de pagos”.“Nosotros sabemos que son (medidas) antipáticas”, dijo la vicejefa de Gabinete de ministros.