Cecilia Roth habló de la serie que estrena hoy

La cuarentena total que rige desde el 20 de marzo puso en jaque a muchos rubros y el sector audiovisual no fue la excepción, dejando en evidencia una crisis que venía desde hacía años debido a la falta de producción nacional. En medio de de la ausencia de ficción, hoy por la noche, Telefe estrenará Los Internacionaales, la primera serie nacional que debuta en cuarentena en un canal de aire, lo que simboliza una bocanada de aire fresco para la industria, pero también para los espectadores, ávidos de escuchar nuevas historias.

Cecilia Roth, una de las protagonistas de la serie, habló con Teleshow sobre la importancia de la ficción en medio del aislamiento, cómo pasa su cuarentena en su casa con su hijo y su nuera a tres cuadras de la casa de sus papás de 94 años y apoyó la decisión de la Asociación Argentina de Actores de frenar con las grabaciones por cuestiones sanitarias.

En ese contexto, ella se pone en la piel de la ambiciosa fiscal Marta Costas: “Lo único que tiene en al cabeza es llegar a la Corte Suprema y está siempre al borde de la ley y conectada con posibilidades no del todo legales”. Sobre su personaje destaca que hace 19 años y por ser mujer y competir con hombres tenía que “demostrar más”, aunque no por eso la actriz justifica los medios.

Aunque celebra el estreno de Los Internacionales, se lamenta que sea la única ficción argentina en televisión de aire. Y aunque entiende que hoy no se puede producir por la pandemia, se suma al pedido de Sagai, Argentores y demás colegas a los canales de que repitan productos nacionales: “Es la única manera de que podamos recibir algo de dinero por nuestra propiedad intelectual, no estamos trabajando y no sé cuándo terminará esto”.

La actriz considera que se podría emitir mucho más en los canales: “Hay mucha ficción argentina que la gente querría volver a ver, no me cabe la menor duda. Hay 17 horas de programación y no se emite ni una sola cosa. Sí en las plataformas, pero no cobramos derechos de ahí, que es lo que Sagai está pidiendo y en eso es importante que el Estado nos apoye”.

Por eso pidió “solidaridad” por parte de los canales y apoyó la decisión de la Asociación Argentina de Actores, cuestionada por muchos colegas, de suspender las actividades por cuestiones sanitarias: “Hay que cuidarse, lo mas importante es cuidar la salud de todos. Yo entiendo que todos necesitamos trabajar pero nos podemos arrepentir rápido”.