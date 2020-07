Cecilia Bolocco se casará con Daire, su novio millonario

Miércoles 15 de julio de 2020

Agosto de 2018. Buenos Aires. Cecilia Bolocco acompaña a José Patricio Daire a la avant premiere de la película El amor menos pensando, con Ricardo Darín y Mercedes Morán. En un momento, la conductora se da vuelta y, frente a los periodistas, alza una mano y hace la V de la victoria, lo que en un principio muchos creyeron ver como un guiño a Carlos Menem. Pero lo que todos notaron enseguida fue el enorme y lujoso anillo que portaba en uno de sus dedos. De ese modo Bolocco anunció un nuevo compromiso: rubricaría ante la ley un matrimonio, por tercera vez en su vida. Esta vez con Pepo, como Máximo Menem Bolocco llama cariñosamente al empresario con quien su mamá está en pareja desde 2016. Fue justamente la salud de Máximo la que colocó en un segundo plano el costado sentimental: toda la atención de Cecilia se volcó al bienestar de su hijo cuando, apenas semanas después de aquel estreno en Argentina, fue diagnosticado con un cáncer cerebral.

Por su parte, José Patricio no hizo otra cosa más que acompañarla. La boda podía esperar. A lo largo de todo un año la conductora estuvo en vilo por Máximo, fruto del vínculo que en su momento construyó con el ex presidente argentino. “Uno no está preparado para que se te acabe el mundo, la vida, la fe, la esperanza… Es como que te mueres”, recordó Bolocco en una entrevista reciente sobre el momento en que los médicos le comunicaron el diagnóstico. En Estados Unidos el joven recibió un tratamiento de quimioterapia y rayos que culminó en noviembre de 2019. Superado el delicado trance, y entre el alivio y la felicidad, Cecilia y Pepo retomaron los planes. “Aunque el dolor no se irá nunca...”, confesó la ex modelo. El proyecto del casamiento retomó su curso, aun cuando Daire había renovado su propuesta en mayo de 2019, día que Bolocco cumplió 54 años. El anillo -que le había entregado en un paquete con “un papel muy arrugado”, según relató Chechu- ya estaba, claro. Restaba definir la fecha. Y esa sigue siendo todavía la gran incógnita, aunque es posible que los dos por el momento prefieran guardar el secreto bajo siete llaves.

“Me contaron personas de su círculo íntimo que hace mucho que no se sentía tan feliz. Y espera que Pepo sea el hombre de su vida porque ha tenido muy mala suerte, con relaciones tormentosas -contó el relacionista público chileno Maxi Fuentes, en diálogo con Intrusos, por América-.

Pasaron 13 años antes de que Bolocco volviera a apostar al amor. José Patricio Daire está divorciado, tiene cinco hijos y una enorme pasión por el polo, además de ser una importante personalidad de los de comunicación chilenos. Conocía a Cecilia desde hacía tiempo, pero fue a fines de 2015 cuando empezaron a verse con mayor frecuencia.