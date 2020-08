Cazzu y el fuerte legado de Alfonsina Storni - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

La cantante jujeña de música urbana Cazzu acaba de lanzar un ambicioso el disco Una niña inútil, inspirado en poemas de Alfonsina Storni y que en lo musical lleva a la artista por caminos de la música negra como el R&B.“Cada una de las canciones se llama igual a un poema de Storni, escritora que inspiró el concepto. Empecé la elección de cada poema con dedicación extrema, leí todos sus libros y cuando hallé tanta información y críticas dignas de un genio feminista, hace 100 años atrás -dicho sea de paso-, decidí no obstinarme y responder a la primera intuición que me llevaba a conectar el poema con la canción, porque pensé que del primer modo ni siquiera hubiese podido finalizar la idea”, explica Cazzu en el booklet (sobre interno) del trabajo que ya está en todas las tiendas digitales.En Spotify, tendrá un valor agregado: una lista de canciones mejorada con páginas animadas que reflejan el “diario” feminista de la actual Cazzu.El disco, que escapa a los ritmos más bailables de la música urbana, busca una intimidad y sensualidad que solo el R&B y el neosoul pueden darle y por eso la cadencia es mucho más relajada. A estos aires se debe la participación de la argentina Chita en Conversación, que simula una charla telefónica con fuerte carga sentimental y sensual que, en tiempos de derribar prejuicios, les queda muy bien a ambas.Otra voz soulera es la del canario Choclok en la canción La queja, con toques románticos. Los productores con los que Cazzu trabajó en este material fueron el mallorquín Rels B, que trabajó para los más importantes artistas latinos y ya lo hizo con Duki y con el propio Choclok.Además, el booklet incluye los poemas de Storni que inspiraron las canciones como Dulce tortura, Romance de la venganza, Miedo, Canción de la mujer astuta, Conversación, Capricho y Queja.“Por 1919 se publicó en el diario La Nota, una columna escrita por Storni llamada ‘Diario de una niña inútil’, donde empieza con la conversación que mantiene ella con el director del diario al que le reclama de alguna manera haberla invitado a escribir en la sección de ‘Feminidades’ como si su género solo le permitiera explayarse en un área dirigida únicamente a las mujeres”, relató Julieta Cazzuchelli, nacida en la ciudad jujeña de Ledesma.Con mucha ironía, Cazzu incluye un párrafo en el que se anticipa a “pedir disculpas a los intelectuales que consideren que nuestro género musical y un emblema de la literatura rioplatense no tienen nada que ver entre sí”.La jujeña explicó que tituló al disco de esta manera porque sintió “que entre tanto sentimentalismo explícito, aún en la actualidad, podría haber sido percibido como un disco que habla de simples e insignificantes caprichos de mujer”.“Y para adelantarme a eso, a diferencia de las canciones, que se abrazan con poemas de amor, el título se amalgama con una de las críticas más sólidas que he leído sobre el feminismo ‘antiguo’, que de antiguo no tiene nada, ya que sus intenciones son tan adelantadas que son totalmente relevantes hoy mismo”, señaló.Respecto de lo musical, detalló que se trata de “un material de exploración musical dentro del género del R&B” que construyó con “un equipo de amigos a la distancia”: Para Cazzu, “la obra es la invitación a un viaje audible que, si bien musicalmente tiene una forma ya dada por la letra y la música, es maleable según la subjetividad de quien lo escuche”. “Es importante para mí que la gente pueda moldear una canción a su estado de ánimo, a su situación sentimental o simplemente a su propia forma de interpretación emocional”.Confesó que “me di el gusto de hacer música sin reglas y experimentar aún de una forma más profunda porque siempre he hecho lo que me dictan mis propios deseos, pero nunca tanto como esta vez”.“Esta construcción lírica, y así le llamo por la carga sentimental que lleva, también es un momento de producir historias y circunstancias que evité tocar por un gran prejuicio auto ejercido que de alguna manera sufrimos las mujeres en los últimos tiempos dentro de la música”, concluyó.