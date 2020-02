Cayó uno de los sospechosos por el crimen de Arredondo

Jueves 27 de febrero de 2020 | 07:00hs.

Uno de los cuatro sospechosos que quedaron bajo la lupa por el homicidio de Pablo Martín Arredondo (37), descubierto el domingo en Posadas, fue detenido ayer y ya se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la detención fue concretada ayer por la tarde-noche tras un procedimiento de la Dirección Homicidios de la fuerza provincial.

El implicado sería uno de los cuatro sospechosos (dos hombres y dos mujeres) que el miércoles de la semana pasada se habrían reunido con Arredondo en su departamento de calle Colón, donde aparentemente se desató una discusión y posterior pelea que habría terminado en homicidio.

Las fuentes indicaron que ahora se busca dar con los restantes implicados. La causa es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres, cuyas autoridades ahora deberán definir los próximos pasos a seguir en el marco de la investigación.

Mientras todo esto sucedía en materia investigativa, ayer por la mañana una amiga de la víctima dialogó con Radioactiva y recordó al fallecido, que era oriundo de la ciudad bonaerense de Lanús.

Dahian Delgado expresó que “Pablo fue un gran amigo mío. Me dolió mucho cuando me enteré, estábamos distanciados pero cuando lo necesité siempre estuvo”.

La joven narró que “me comuniqué con una prima y me dijo que no podían creer, que estaban en shock por la noticia. No entendían lo que pasó. Están muy mal”.

Respecto de cómo se enteró de lo sucedido, Delgado señaló que “muchos amigos en común le estaban mandando mensajes y él no respondía, uno pensaba que le pudo pasar algo al celular pero nada tan grave como lo que pasó”.

El crimen de Arredondo fue descubierto el domingo cuando los vecinos de su departamento reportaron un olor nauseabundo. A partir de ahí intervino la Policía y encontraron su cuerpo sin vida.

El hombre tenía golpes pero murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada con un cinto y una de las posibilidades es que el crimen haya sido concretado el miércoles pasado, en el marco de la reunión de la cual habrían participado los cuatro sospechosos.

Sobre esta hipótesis, Delgado expresó que “escuché algo, no sabemos quiénes son, nos queda la duda a todos y no sabemos qué pasó”.

De su amigo recordó que “siempre tenía pilas, le encantaba salir de fiesta, nunca estaba de mal humor. Era un buen amigo”.