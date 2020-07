Cathy habló de Oriana y la anorexia

Martes 21 de julio de 2020

Cathy Fulop habló sobre el posteo de su hija Oriana Sabatini sobre problemas alimenticios en una entrevista a Los Ángeles de la Mañana. “Lo que me puede alegrar es que esto le sirva a chicas adolescentes. Porque creo que ella en su momento necesitó un referente cuando no los había”, dijo y consideró que ‘tener una mamá fit’ tampoco habrá sido fácil.Fulop contó que el libro Abzurdah, en el que Cielo Latini relata sus propios trastornos, influyó de manera negativa a Oriana: “Era la guía de ella en ese momento. Yo me enteré después. A veces los padres tenemos que tener cuidado con lo que leen los chicos porque ella lo tomó como un referente. Como que ‘está bien estar súper flaca, cortarse’”, dijo Cathy. “Por suerte Ori se ha rodeado de mucho amor, cada cabeza es un mundo y a veces como padre uno se siente impotente. Hay que buscar ayuda”, cerró la madre.