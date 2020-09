Catherine Fulop dio positivo por Covid-19 - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 09:21hs.

Carherine Fulop, su marido Ova Sabatini y su hija menor Tiziana, dieron positivo en coronavirus. Meses atrás la familia atravesó un mal momento cuando supieron que a la mayor del clan, Oriana Sabatini, y su novio Paulo Dybala, con quien vive en Italia, les tocó atravesar la misma enfermedad.La actriz contó en un audio que pasaron al aire en Informados de todo (América) que comenzó a sentirse mal y decidió acudir al médico donde le confirmaron la noticia de que tenía COVID-19: “Me dio positivo. El sábado me hisopé y a la noche tuve el resultado”.Además, manifestó en ese mismo mensaje que ahora está en su casa acompañando a su familia: “Estamos acá pasándola, porque Ova y Tiziana están con los síntomas un poco más fuertes, los cuales yo los tuve entre viernes, sábado y domingo. Hoy ya estoy mejor”.Fulop decidió hacerse el hisopado porque el viernes, luego de salir de la radio donde trabaja, comenzó a tener fiebre. El sábado pasó la noche en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y recibió el alta al día siguiente.Desde su cuenta de Instagram, este lunes decidió grabar una serie de mensajes desde sus historias para contarle a sus seguidores cómo se encuentra: “A finales de la semana pasada empecé a tener síntomas que nunca pensé que podía ser el COVID, porque cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero lo que me llamó la atención el viernes es que me dio fiebre y me dolía el cuerpo”, relató.Ante esto, explicó que de inmediato tomó cartas en el asunto: “Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que el de Ova y ’Titi’. Estamos todos contagiados pero bien, gracias a Dios. Tenemos los síntomas normales, algo de fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de garganta y sensaciones raras en la boca”.La conductora aprovechó para agradecer el apoyo que recibió por estas horas y los mensajes que le envían. Además manifestó que decidió ausentarse unos días de las redes sociales porque los síntomas que tuvo eran muy fuertes y no tenía ánimos para hacerlo: “Espero ir mejorando, así que a rezar mucho y espero que estemos todos bien y que esto pase pronto. A cuidarse”, les expresó.De esta manera Cathy se suma a la lista de figuras que tuvieron COVID-19: Lizy Tagliani, Nicole Neumann, Roxy Vázquez, Claudia Fontán, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino, Coco Sily, Belén Francese, Tamara Bella, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar, son algunos de ellos.