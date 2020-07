Cataratas sorprende a los vecinos de Iguazú con sus paisajes

Domingo 19 de julio de 2020 | 13:24hs.

Durante el segundo fin de semana de caminatas recreativas dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú, los visitantes que son residentes de Puerto Iguazú, aprovechan la posibilidad de visitar el atractivo más importante de la provincia de Misiones y disfrutar del paisaje que hoy exhiben los saltos con menor caudal de agua que en la jornada del sábado.





Este domingo visitaron los saltos personas de diferentes barrios, algunas aun no conocían la maravilla natural, otras aun no habían arribado al Parque desde la implementación de los trenes y otros por cuestiones laborales no recorrían los senderos y pasarelas hace mas de 3 años.





En la jornada del domingo se desploman por los saltos de las Cataratas del Iguazú 853 metros cúbicos, casi doscientos metros menos en la jornada del sábado. Cabe destacar que pese a las lluvias que se han registrado los saltos no han recuperado el caudal normal que oscila entre los 1.500 y 1.800 metros cúbicos. La variación del caudal es uno de los causantes a que Cataratas brinde paisajes diferentes todos los días.





Nuevamente este lunes, los vecinos de Iguazú que deseen visitar la maravilla Natural el fin de semana del 25 y 26 de julio, podrán solicitar un lugar al número de whatsapp 54 9 3757 53-1259 de 8 a 13, con la novedad que tendrán la posibilidad de trasladarse al Parque de forma gratuita de con el transporte público de pasajeros.