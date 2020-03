Casos similares al de Ronaldinho se repiten con frecuencia en la frontera

Sábado 7 de marzo de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

El ex futbolista brasileño Ronaldinho fue noticia esta semana no por sus conocidas y brillantes jugadas en la cancha, sino por haber ingresado al Paraguay con un pasaporte falso. Tras el hecho, se conoció que en la frontera entre Paraguay y Argentina o con Brasil suelen producirse situaciones similares de manera muy frecuente, aunque no siempre se actúa con tanta rigurosidad.

En esta oportunidad, tanto el campeón del mundo con Brasil en 2002 como su hermano ingresaron con documentos falsos que luego, asegurarían, habían sido entregados por un empresario que también está siendo investigado. Fue quien llevó al jugador hasta Paraguay. Ayer, el diario Última Hora recordó aquella emisión de documentos con contenido falso al peligroso terrorista Ibar Esteban Pérez Corradi y a criminales de la Triple Frontera.

Recuerdan que la fotografía de Pérez Corradi, considerado uno de los hombres más peligrosos de la Argentina, “aparece en una cédula de identidad paraguaya bajo la identidad de Walter Manuel Ortega Molinas, un hombre nacido el 25 de febrero de 1980 y que, de acuerdo con las fuentes oficiales, habría fallecido hace 14 años”.

También el diario paraguayo le dedicó una editorial, además de sostener que, desde entonces, se había puesto el ojo en el sistema que funciona en las instituciones para otorgar documentos falsos a personas que están al margen de la ley. Entonces, se destapó que el esquema venía funcionando desde 2013, además de detectarse, por entonces, que la organización cobraba alrededor de 5.000 dólares por cada documento, dejando así al descubierto que se trataba de un millonario negocio ilegal.



Lo que pasó

Ahora, de acuerdo al fiscal de la causa, Federico Delfino, el jugador y su hermano “salieron con documentación brasileña, pero al ingresar a Paraguay presentaron pasaporte paraguayo, que les fue entregado como un obsequio ni bien bajaron del avión”.

Lo que explicó el fiscal a la prensa es que para obtener la nacionalidad paraguaya hay que vivir determinado tiempo en el país. Ahora el caso es investigado “por uso de documentos públicos con contenido falso”, porque los números del pasaporte pertenecían a otras personas.



Lo que ocurre en la frontera

Lo cierto es que Ronaldo de Assis Moreira, tal el nombre de Ronaldinho, incurrió en un hecho muy frecuente en la frontera, según pudo averiguar El Territorio. Lo que también se pudo saber es que la Justicia Federal argentina no suele actuar con tanto celo o rigurosidad como fue el caso de la justicia paraguaya. “Tenemos paraguayos que ingresan con documentos adulterados, se los detecta y la Justicia dice que no le interesa el caso”, afirmó una fuente a este matutino. Lo cierto es que informar sobre estas irregularidades forma parte de las tareas de las autoridades de frontera y, por lo tanto, deben notificar de un posible delito a la Justicia Federal.

La particularidad es que se detectaría con frecuencia en la frontera que ciudadanos con doble documentación, al tener inhabilitado un documento, usan el otro para entrar o salir del país sin inconvenientes.

Por la información recabada por este matutino, suelen detectarse con frecuencia en la frontera, como el caso de Posadas-Encarnación, al menos con tres características habituales, pero con algo en común como “nacidos en dos países”.

Es decir, el ciudadano que nació a la misma hora y día, pero en países distintos. Para transitar por la frontera, hay quienes utilizan el Documento Nacional de Identidad emitido por las autoridades argentinas, porque no pueden exhibir la cédula paraguaya al tener alguna deuda pendiente con la Justicia de ese país. Lo mismo sucede con otro caso similar en el que ya pesa condena o llamado a presentarse ante la Justicia paraguaya, utilizan el DNI argentino.

Se conoció que hasta existen casos de alerta en la Dirección Nacional de Migraciones para notificar a las autoridades judiciales que pesa una prohibición de reingreso al país por parte de quienes ingresan con DNI argentino cuando tienen deudas pendientes con la Justicia en el Paraguay.

De esta manera, circularían sin muchas restricciones algunos “extranjeros infractores condenados” al pago de multas o hasta por encubrimiento de contrabando.

Sólo en algunos casos se labraría la prevención sumaria por presunto delito de acción pública y detención para comunicar lo sucedido a la persona que está en esa situación.

Afirman que lo acontecido con Ronaldinho no es una excepción y que en la frontera sucede de forma diaria, entre otros con los paseros y otros ciudadanos.