Caso Marilyn Bárbaro: “No me queda más que desazón y pensar en la justicia divina”

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 10:27hs.

Impotencia y dolor es lo que siente José Fabio, amigo de toda la vida de María Elena ‘Marilyn’ Bárbaro (54), asesinada hace 15 años y medio en Oberá, tras conocerse que Rubén Oscar Schnimg (36), único imputado del brutal homicidio que reconoció su culpabilidad en el hecho y firmó un juicio abreviado.







“Tengo una tristeza enorme, me enteré a primera hora de la mañana cuando recibí los diarios, no conforme con ello después que dejé mi consultorio me fui al Tribunal Oral para corroborar la información porque no podía creer que se actúe de esta manera”, expuso Fabio en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva.







“Pasaron tantos años y la Justicia en deuda con la resolución de este tema, no me queda más que desazón y pensar en la justicia divina”, lamentó quien fuera compañero de la primaria de Marilyn y luego su médico personal y de la familia.







Fabio consideró que “lo que nos pasó hoy a los obereños y misioneros es un hecho de dolor, se tendría que haber constituido el Tribunal y hubiésemos escuchado las apreciaciones de este hombre que participó del crimen, ya que él solo era una parte del cuarteto o quinteto, o de los que fueran y están en libertad caminando plácidamente por las calles de la provincia”.





“En el juzgado me dijeron que se suspendió el debate y el Tribunal está estudiando lo que acordaron el fiscal con el defensor”, añadió.







Y apuntó: “El caso de Marilyn desde el inicio tuvo problemas judiciales”.