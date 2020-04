Caso Brent: las pruebas de ADN sellaron el destino del detenido

Sábado 18 de abril de 2020

Violencia y saña reflejada en once puñaladas El jueves 5 de diciembre, minutos después de las 18, Brendt fue sorprendido dentro de su propia vivienda y fue atacado de varias puñaladas. Gravemente herido, después del ataque el hombre alcanzó a llegar hasta la parte delantera de su casa y pedir ayudar a los gritos, tras lo cual fue auxiliado por vecinas que de llamaron a la Policía.

Brendt fue llevado al hospital local y derivado de urgencia al Samic de Eldorado, donde falleció a la madrugada siguiente. La necropsia estableció que el cadáver de la víctima presentaba un total de once heridas cortantes y cuatro de ellas eran de profundidad, lo cual grafica la violencia a la que fue sometido el peluquero. De acuerdo a las investigaciones, el hombre fue atacado en la cocina de su propiedad.

Los resultados de los análisis de ADN que en su momento fueron solicitados por la Justicia de Puerto Rico en el marco de la pesquisa por el cruento asesinato a puñaladas del peluquero Román Brendt (46), no hicieron más que comprometer aún más la situación procesal del único sospechoso en la pesquisa: José Luis A. (27).Según comentaron voceros vinculados a la causa, los resultados fueron contundentes y confirmaron que las manchas de sangre que fueron detectadas en varias prendas de vestir del implicado, como así también en un cuchillo que se le fue secuestrado en su momento por la Policía, pertenecen a la víctima.El cotejo de rastros genéticos fue remitido a principios de semana al magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien a partir de esta prueba tendría prácticamente encaminada la investigación para que el expediente sea elevado a juicio en las próximas semanas.El único acusado que tiene el caso permanece detenido y está acusado del delito de homicidio agravado por ensañamiento.De acuerdo a las mismas fuentes, las muestras analizadas pertenecen a manchas de sangre detectadas en un par de zapatillas del detenido y que fueron recuperadas por la Policía durante un allanamiento ejecutado en la obra en construcción en donde se presume que éste dormía.También se consignó que las coincidencias de ADN se detectaron en otras prendas de vestir y hasta en el cuchillo que también fue incautado al sospechoso dentro del mismo predio, elemento que, en consecuencia, sería el arma homicida.Más allá de la reciente novedad, el magistrado interviniente aún aguarda los resultados de un informe solicitado a la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) que consiste en un peritaje a una computadora que tenía la víctima. Sería el último para cerrar la etapa instructoria del caso.Una vez que se recepcione este material estaría todo en condiciones para que el expediente sea analizado por el fiscal Jorge Fernández y, si éste no presenta objeciones, el caso será elevado a juicio.Entre las hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido durante la tarde del jueves 5 de diciembre en el barrio San Miguel, quedó prácticamente descartado el móvil de un robo ya que los investigadores no detectaron el faltante de ningún elemento de valor.Sobre la salvaje agresión se sabe que, previo a las estocadas, Brendt mantuvo por varios segundos un forcejeo con su atacante, ya que entre sus uñas se encontraron rastros genéticos del detenido.Incluso, ciertos hematomas y marcas que tenía la víctima en uno de sus puños confirman esta tesis.Entre los elementos de prueba que complican al detenido están además los registros de las cámaras de seguridad del día del ataque, ubicadas en inmediaciones a la casa del peluquero y a la obra en construcción donde se presume que éste dormía.A partir de estas imágenes se pudo reconstruir que el implicado hizo el recorrido de ida y vuelta desde ambas locaciones entre las 17 y las 18.30 del aquel jueves.Además, otro aspecto analizado en la instrucción y considerado no menor para los pesquisas, tiene que ver con que un aparato celular que fue secuestrado por la Policía entre las prendas incautadas al detenido pertenecía a Brendt.Sobre este punto, hace exactamente un mes, este matutino confirmaba que una primera tanda de informes que fueron solicitados en su momento a la división Cibercrimen de la Policía de Misiones confirmaban que dicho aparato era propiedad del peluquero asesinado.