Caso Astudillo: tres fiscales se harán cargo de la investigación - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Ambas querellas objetan que Martínez haya orientado la pesquisa hacia la hipótesis del accidente, alejada de la actuación de miembros de la Policía Bonaerense. También se quejaron de la falta de comunicación desde la fiscalía a su cargo sobre la marcha de las actuaciones. En un encuentro mantenido el jueves, Martínez, Heim y Azzolín dispusieron que en adelante, todo el expediente y los anexos estén disponibles digitalmente para las partes.





El abogado acusó a Macri de hipócrita El ex presidente Mauricio Macri intentó contactar a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo. “Éramos pocos en este desfile de hipocresía y llega el mamerto de vacaciones de la Costa Azul consternado...cerrame la 4”, escribió el abogado de la familia, Leandro Aparicio, a través de redes sociales. En la captura que acompañó al mensaje se puede ver la comunicación que intentó entablar el secretario de Mauricio Macri,Darío Nieto: “Quiero transmitirle que el ex presidente está consternadoy preocupado por lo ocurrido”, apunta el texto. En cuanto a la investigación, el letrado indicó que “la causa hoy está en plena investigación, había un dique que se rompió y todas las pruebas que estaban contenidas y diferida y no llegaban a propósito porque el fiscal Martínez no quería, empieza a llegar”.

Ya no es un fiscal, sino un equipo el que se encargará de investigar si la desaparición de Facundo Astudillo Castro fue o no forzada. Así se menciona en el último comunicado del Ministerio Público que da cuenta de decisiones adoptadas por los tres investigadores que tiene ahora la causa. Destacan la unificación de toda la prueba en una dirección de ese organismo, el corrimiento de la Policía Federal y una apertura total del expediente a la familia del chico muerto.Por otra parte, según informó Télam, los fiscales rechazaron un pedido de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo, para que se cite a declarar a dos oficiales del puesto de vigilancia de la localidad de Teniente Origone, ya que aún se desconoce si pudieron tener “algún grado de participación en el hecho” y deban ser llamados eventualmente a declarar como imputadosAntes de la confirmación de que los restos hallados el 15 de agosto eran del joven desaparecido desde el 30 de abril, la investigación ya había ingresado en una nueva etapa. El primer indicio fue la designación de Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (ProCuVin) y de Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, para colaborar con Santiago Martínez, instructor original de la causa.Un día antes de que se conociera el resultado de la autopsia practicada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), los tres fiscales mantuvieron un encuentro virtual con Cristina Castro y sus abogados.También estuvo una representante de la Comisión Provincial por la Memoria, que actúa como querella institucional.Allí las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso de la investigación y acordaron lineamientos para su desarrollo y continuidad. “Se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación”, remarcó el comunicado publicado el viernes en el sitio fiscales.gob.ar.Respecto de ese objeto de investigación, los fiscales no dejaron duras. “Gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”, coincidieron.