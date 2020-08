Caso Astudillo: la querella pide que acepten a la perito y que preserven los restos óseos

Martes 18 de agosto de 2020 | 20:09hs.

A poco del hallazgo de los restos óseos en Villarino, la querella del caso Facundo Astudillo Castro le hizo reclamos a la Justicia. Piden que acepte a la perito Virginia Creimer y que se aplique el protocolo de conservación del cadáver, para que no avance el proceso de deterioro.Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, madre del joven desaparecido, explicó en diálogo con TN que le envió un "pronto despacho" al juzgado de María Gabriela Marrón para pedir la designación de Creimer, lo que todavía no fue resuelto.Explicó que la aceptación de la médica forense como perito de parte en el estudio de los restos óseos es clave, para tener participación en la cadena de custodia y conservación. La especialista pidió que el juzgado disponga "de manera urgente" medidas de protección.Peretto dijo que desconoce por qué cuando inicialmente las tareas de la autopsia se iban a realizar hoy finalmente se postergaron para el próximo martes. Aseguró que los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense le dijeron que el estudio estaba en condiciones de realizarse cuando llegaran Buenos Aires.El abogado aclaró que no se va a poder comparar la muestra del cuerpo con el ADN de la madre de Astudillo Castro hasta que no se envíe material genético a Córdoba, y que ese estudio llevará entre siete y diez días. Sostuvo que esa espera es "inhumana y dolorosa" para la madre de Astudillo Castro, que está convencida de que los restos pertenecen a su hijo.Peretto dijo que es "imperioso concentrar los esfuerzos en que se acepte el derecho de la querella de designar un perito de parte y en implementar medidas de conservación de los restos". Señaló que no sospechan de los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense que harán la autopsia el próximo martes, sino que se trata de un derecho que quieren hacer valer.La médica forense le indicó que es necesario que se disponga "de manera urgente" un protocolo de protección de los restos para que no se sigan degradando. El abogado explicó que la descomposición atenta contra la posibilidad de determinar las condiciones de la muerte. Cuestionó que no tienen garantías para que se aplique este protocolo.El joven de 22 años desapareció el 30 de abril cuando salió desde su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para recuperar a su expareja. Mientras caminaba por una ruta fue detenido por policías de la Subcomisaría de Mayor Buratovich porque estaba violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus, a pesar de lo cual -según dijeron- lo dejaron seguir su camino.Inicialmente la causa que investigó la justicia ordinaria fue por averiguación de paradero. Hasta que familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en la posible vinculación de policías y el caso pasó a ser investigado por la Justicia federal bajo la carátula de "desaparición forzada".