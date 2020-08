Caso Astudillo Castro: se cerró la autopsia a los restos óseos - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Ese estudio comparativo se realizará en el laboratorio de genética forense que posee el Eaaf en la ciudad de Córdoba y se espera que el resultado esté para el 5 de septiembre.





Jueza ordenó secuestrar patrullero La jueza María Gabriela Marrón ordenó allanar la sede de la policía local de Bahía Blanca, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El procedimiento se realizó ayer por la tarde y tuvo como objetivo secuestrar un patrullero que habría estado involucrado en la causa. Según indicaron las fuentes, la magistrada hizo caso a un pedido del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien reclamó que se secuestre un patrullero que, aparentemente, circuló nueve días después de la desaparición del joven por el cangrejal de General Daniel Cerri, donde fueron hallados los restos óseos. Fuentes de la investigación aseguraron que se solicitó de manera urgente el secuestro de un Toyota Etios asignado a esa dependencia.

Al menos 15 peritos de distintas especialidades participaron ayer de la autopsia a los restos esqueletizados que fueron hallados hace 11 días en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, y extrajeron muestras para intentar determinar las causas de la muerte y elaborar un ADN para establecer si se trata del joven desaparecido el 30 de abril pasado.Fuentes de la investigación aseguraron que los peritos determinaron que los restos pertenecen a un hombre de alrededor de 20 años, lo que coincide con la edad de Facundo, quien el pasado domingo cumplió 23 años, aunque establecieron un plazo de entre 30 y 40 días para analizar los elementos obtenidos para dar a conocer la causa de la muerte.Si bien los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguraron a la prensa que la autopsia había finalizado cerca de las 16.40, fuentes de la investigación explicaron que los peritos finalizaron recién cerca de las 19, tras casi diez horas de autopsia que se realizó en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), en la ex Esma.“El tiempo que va a llevar los estudios es largo, no hay ninguna confirmación de medidas del cadáver, ni de causas de muerte, ni de faltante de piezas dentales. Eso va a estar en un plazo máximo de 30 días y va a ser entregado en persona a la jueza federal María Gabriela Marrón”, dijo el abogado Luciano Peretto, quien representa a Castro.Peretto, junto a Leandro Aparicio, improvisaron una conferencia de prensa en la puerta de la ex Esma, donde funciona el laboratorio del Eaaf, y que tuvo un fuerte operativo de seguridad con un triple vallado a cargo de cerca de una decena de efectivos de la Policía Federal que, con la ayuda de perros adiestrados, inspeccionan a cada persona que ingresaba al lugar.Fuentes de la investigación aseguraron que la jornada comenzó cerca de las 9.30 de la mañana con la presencia de los 15 peritos designados por la jueza, que viajó desde Bahía Blanca para supervisar personalmente la autopsia.Cristina Castro, la madre de Facundo, fue alojada en una sala lindera para ser informada en forma permanente de los avances de la operación de autopsia, y contó con la asistencia de integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).Una fuente de la investigación explicó que de la autopsia “participaron los 15 peritos en forma simultánea” y cada uno de ellos pudo analizar “las muestras necesarias para elaborar su propio informe que, luego, servirá para darle forma al resultado final de la autopsia, el cual demorará entre 15 y 30 días”.Con un breve intervalo pasado el mediodía, los peritos continuaron por la tarde y realizaron “los análisis típicos de estos casos para determinar el sexo, la edad, las características biológicas y la búsqueda de todo tipo de lesiones ante mortem, peri mortem y post mortem”, señaló la sitio Télam la fuente consultada.La autopsia y el proceso de identificación fue filmado y fotografiado para que quede un registro y que pueda ser consultado nuevamente así es requerido por la Justicia.Los peritos dejaron para el final la extracción del material que servirá para la elaboración del ADN de los restos, el cual será comparado con el patrón genético de los padres de Facundo, para determinar si efectivamente corresponden al joven desaparecido.