Caso Arredondo: piden definir la situación de dos detenidos

Miércoles 29 de julio de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Mientras el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, espera los resultados de las pruebas de ADN solicitadas hace unas semanas para definir qué roles e implicancias tuvieron los seis detenidos que tiene la pesquisa por el asesinato del bonaerense Pablo Arredondo (37), ocurrido a fines de febrero último en el microcentro capitalino, la defensa de dos de los acusados mostró su disconformidad ante la falta de resolución en lo que respecta a la situación procesal de sus defendidos.Como uno de los defensores de Nahuel T. (21) y Brisa T. (18), dos de dos seis jóvenes sospechosos en el caso, el abogado Federico Tilli expresó a El Territorio que desde el juzgado que lleva adelante la pesquisa, a cinco meses de los arrestos, aún no han remitido los respectivos fundamentos que justifiquen la privación de la libertad de sus clientes.El letrado comentó que “se cumplen cinco meses de instrucción, fecha en la cual aún no hemos sido notificados sobre una prisión preventiva, teniendo en cuenta que se trata la prisión preventiva de la única medida cautelar que puede justificar la prisión o la restricción de la libertad de una persona. En este caso nadie está objetando la instrucción penal, pero sí objetamos la irracionabilidad de los tiempos procesales”.Por otra parte, agregó que ante la falta de respuestas desde el Juzgado “tanto para Nahuel como para Brisa hemos solicitado la morigeración de la medida coercitiva, fundado en la inexistencia de una medida cautelar que justifique la restricción de la libertad de ambos. Teniendo en cuenta, insisto, que ya han pasado cinco meses en los cuales se están elaborando las supuestas pruebas, porque no sabemos bien qué elementos necesitan para poder fundar la restricción de la libertad de una persona sometida a un proceso”.Además, añadió que durante la jornada de ayer presentó un pedido de pronto despacho para que se explique, a dicha defensa, los motivos del rechazo de morigeración de la medida coercitiva aplicada a sus defendidos.Incluso, reconoció que “no puede corresponderte el criterio aplicado por el juez para denegar la libertad de ambos detenidos”.Por último, y ante el reclamo que viene haciendo desde hace meses, Tilli afirmó que “en este marco existen diferentes corrientes de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que se ha expedido sobre la racionalidad de los tiempos procesales. Si bien recordemos que son ordenatorios y no perentorios para el Poder Judicial, la Justicia debe ser expedita y el juez es responsable de cada una de las personas sometidas a un proceso judicial”.Cabe recordar que dicha defensa presentó desde el comienzo del aislamiento social y obligatorio dos pedidos de habeas corpus en donde se planteaban la falta de elementos para justificar el arresto de los jóvenes. Sin embargo, ambos fueron rechazados oportunamente.En la investigación por la muerte de Pablo Arredondo (37), hecho que se descubrió el domingo 23 de febrero en el departamento que la víctima tenía sobre calle Colón casi La Rioja, están detenidos Nahuel T., Alan S., Miguel L. Facundo E. Oriana S. y Brisa T.La última novedad judicial que se conoció en el caso se dio el pasado 13 de julio, cuando a los seis jóvenes se les extrajo muestras para cotejar el ADN de los detenidos con los rastros genéticos detectados y recolectados por los peritos tanto en la escena del hecho como en el cuerpo de la víctima.De esa forma, confían, se podrá tener un panorama más claro de la implicancia de cada uno de ellos en el hecho.Y, a partir de ello, el magistrado Fernando Verón, podrá definir la situación procesal de cada uno de ellos.En su momento, fuentes del caso indicaron que una “asfixia mecánica incompleta con fractura maxilar”, fue la causal de la muerte del bonaerense, a quien al parecer, intentaban robar dinero en efectivo que guardaba para la compra de un vehículo.