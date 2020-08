Casi tiró la toalla, pero volvió la magia

Martes 18 de agosto de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

“Reingenua, había pensado que sólo iban a ser dos semanas de cuarentena y por esas dos semanas ya me estaba muriendo; y después terminaron siendo más de dos meses sin nadar”, dijo entre risas la brillante nadadora misionera Astrid Olmedo. Y esta frase engloba lo duro que le resultó no estar en el agua, lugar que despierta su pasión.Justamente esa llamita que se enciende a diario al sumergirse en la pileta, se fue apagando con el paso de las semanas, desde el inicio del aislamiento obligatorio a mediados de marzo hasta junio, cuando se habilitó la actividad en Posadas.“Tuve un conflicto conmigo misma y no sabía si quería seguir entrenando porque la cuarentena me cambió, fue mucho el tiempo sin tocar el agua y fue todo un tema... pero después poco a poco, y hablando con la psicóloga, me fui planteando cosas y me di cuenta que en realidad lo que más quiero hacer es seguir entrenando”, compartió la múltiple campeona argentina en distintas categorías y medallista en la elite de Mayores de la natación argentina.Ese ‘click’ de Astrid hizo que hoy su día a día sea más placentero. “Después de eso cambió mucho mi perspectiva de cómo veía lo que estaba haciendo y me gusta apreciar cada momento; me encanta ir a entrenar”.Es que regresar fue complejo en todo sentido. La vida en sí mutó y en el caso del alto rendimiento, los deportistas se mueven bajo protocolo, con tiempos acotados y por turnos.“Fue difícil psicológicamente y físicamente, pero poco a poco fui retomando el ritmo. Con los chicos -nadadores del Capri- nos vamos adaptando porque cambiaron los horarios, y también nos sacan o agregan rutinas, pero está bueno porque te cambia bastante la monotonía, yo siento que estoy viviendo una experiencia nueva y me gusta”, añadió.También Astrid le suma horas de lectura y aprendizaje a la carrera del profesorado en educación física, que hoy lo hace en modalidad online, y de a poco esa normalidad tan esperada va acomodando sus prioridades y no hace mella en el hecho de no tener competencias a la vista ya que para ella eso nunca fue motor para sus motivaciones.“A mí no me motiva en sí la competencia, me motiva el hecho de entrenar bien y sentir que estoy dando lo máximo. Siempre fui así, no es que me vuelva loca competir, lo que me encanta es ir a entrenar todos los días y entregar lo mejor que puedo… me encanta cuando estoy en ritmo y voy a entrenar. Fue justamente por eso que me pegó tan dura la cuarentena, fue volver a cero”, explicó.Pero eso cambió, hoy ese planteo de seguir o no dando brazadas quedó atrás y hay Astrid en el agua para rato.