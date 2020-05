Casi la totalidad de los estudiantes de la Unam accedieron a las clases online

La suspensión de las clases en los establecimientos escolares y universitarios fue una de las primeras medidas que se tomó cuando se declaró la emergencia nacional por el Covid-19.

Desde entonces, casi dos meses después, las instituciones se encuentran trabajando fuertemente en la transición forzosa y apresurada que supuso cambiar las cátedras presenciales por plataformas totalmente virtuales.

Una de ellas es la Universidad Nacional de Misiones (Unam), cuyas asignaturas de las distintas unidades académicas (facultades de Arte, Económicas, Exactas, Humanidades, Ingeniería y Forestales, además de la Escuela de Enfermería y Agrotécnica) se encuentran prácticamente en un 100 por ciento contenidas en forma online.

Capacitaciones a docentes, convenios con distribuidores de servicios de internet y un seguimiento exhaustivo a cada estudiante, son algunas de las medidas que la Unam está aplicando para lograr salir de la cuarentena lo más airosos posibles, sin que los jóvenes pierdan el año académico.

Incluso, ya hubo casos de estudiantes que se graduaron a través de la modalidad virtual, logrando llegar a la meta más allá de las adversidades (ver Nuevos profesionales…).

A su vez, también debió modificarse el sistema del comedor universitario. El aislamiento puso puso fin a las habituales largas charlas de los estudiantes durante el almuerzo o la sobremesa.

Sólo quedan algunos registros fotográficos de esos momentos, porque a partir del 26 de mayo, se implementará un sistema de viandas, con lo que se apunta a garantizar las medidas de seguridad sanitaria requeridas en tiempos de la actual cuarentena (ver Se impone la vianda.....)



Seguimiento puntual

Desde las distintas dependencias de la Alta Casa de Estudios se está trabajando para abarcar todos los aspectos que tienen que ver con la accesibilidad de los estudiantes a las cátedras virtuales.

“Las unidades académicas están desarrollando sus actividades por medios virtuales. Tenemos distintas plataformas, que ya se usaban como complemento de las enseñanzas, hoy están siendo el eje sobre el cual se está trabajando. Podemos decir entonces que casi el 100 por ciento de las cátedras están hoy en plataforma virtual activas. Obviamente no es tan sencillo, están con distintos recursos, algunas con más desarrollo, con elaboración de clases sincrónicas presenciales u otras que graben las clases, pero de alguna u otra forma están activas”, afirmó la rectora de la Unam, Alicia Bohren.

En diálogo con El Territorio, indicó que cada unidad académica hizo un relevamiento para verificar la accesibilidad y el registro de los estudiantes en plataformas virtuales, y el resultado arrojó que no todos cuentan con dispositivos para acceder a las clases.



Conectividad

“Se hicieron encuestas entre los estudiantes, y entre un 70 y 90 por ciento tienen algún dispositivo, aunque sea un celular. Pero el número es menor en los primeros años, ya que cuentan con menos recursos. Y ahí estamos trabajando desde las unidades académicas para generar becas de conectividad. Tuvimos reuniones con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para trabajar en solucionar estos inconvenientes, porque el problema no es sólo el dispositivo sino también la conectividad, que no tiene la misma calidad en todos los lugares de la provincia”, remarcó la rectora.

En concordancia, la secretaria académica de la Universidad, Alejandra Camors, explicó que en general “hay un muy buen alcance porque se está trabajando no sólo con aulas virtuales, sino otros canales como redes sociales y grupos de WhatsApp”.

“En todas las facultades se está teniendo el mismo recaudo. Hay instancias virtuales pero se busca llegar a los estudiantes a través de cruces de información, con registros de Siu Guaraní (la plataforma destinada a estudiantes), donde quedan los mails y números telefónicos. Entonces se cruzan con base de datos de aulas virtuales y a aquellos que no figuran en las clases se los contactan de manera personal para acordar el mecanismo de trabajo con ellos”, contó.



Accesibilidad

Además de solicitudes y gestiones de financiamiento, la Universidad realizó también diversos acuerdos para garantizar la accesibilidad de la gran mayoría de los estudiantes a las plataformas web.

“Se gestionó el acceso a las plataformas de finalización edu.ar de forma gratuita para quienes tengan Personal, Movistar o Claro. Tratamos de que todo lo que se elabore esté en esa plataforma así no tiene costo de datos para el estudiante. También hicimos convenio con Marandú y Personal que nos pusieron a disposición licencias de Cisco webex, que es otra plataforma para el desarrollo de aulas virtuales”, relató Bohren.

Seguidamente agregó que “también nos adherimos a las plataformas E-libro con muchísimos libros digitales para todas las disciplinas, para que el alumno pueda acceder a la bibliografía”.

En ese sentido, apuntó que se pueden ver dos realidades marcadas: los chicos de segundo año para arriba, que tienen mayor presencia y conectividad, en contraposición a los ingresantes que tienen más dificultades, convirtiéndose en el sector más vulnerable educativamente.

“Nosotros desde los órganos de cogobierno, consejos directivos, consejo superior, seguimos trabajando en las comisiones para buscar soluciones. Tuvimos la primera sesión virtual de comisiones del consejo superior, con las comisiones de reglamento e interpretación, de enseñanza y de presupuesto, por medio de una plataforma Zoom, compartiendo los documentos y expedientes”, añadió.



Capacitaciones

Esta etapa no solo es compleja para los alumnos, sino también para los profesores, que debieron reinventar la modalidad de trabajo para aggiornarse a las circunstancias.

Por esa razón, la Universidad también realiza capacitaciones en herramientas web, para ayudar a la participación de todas las cátedras en el proceso.

“La Unam a fines de 2018, comenzó a trabajar en el sistema institucional de educación a distancia que en 2019 se aprobó por el Consejo Superior y que ahora está siendo evaluado por la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”, destacó Camors al respecto.

Al tiempo que señaló que en ese marco, “se hicieron algunas instancias de capacitación, pero también cada unidad académica - en función de las demandas actuales - está desarrollando diferentes estrategias.

Por ejemplo, en la facultad de Arte y Diseño tienen encuentros semanales con temáticas específicas, como el uso de foros, de cuestionarios”.

“También comenzamos con un ciclo de seminarios virtuales en vivo por youtube que atienden a cuestionas más generales, que no solo pueden servir a nuestros docentes y estudiantes, sino a la comunidad general. El proyecto se llama red solidaria de formación”, dijo.

En referencia a esto, Bohren determinó además que “hay distintos grados de formación y capacitación.

Se constituyó una red solidaria de capacitación con docentes de la facultad de ingeniería que capacitan a docentes para que aquellos que no utilizaban esas herramientas, aprendan a hacer videos, editar documentos, así que todos estamos aprendiendo”.

Portales de conocimiento científico A raíz de las medidas preventivas del coronavirus, la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, abrió su portal web para realizar descargas desde los domicilios. También el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Misiones está disponible para el acceso al contenido académico-científico.

Se impone la vianda en el comedor universitario

Se reabrirá el comedor universitario a partir del 26 de mayo, con un sistema de viandas, garantizando todas las medidas de seguridad pertinentes para estos tiempos.

En un comunicado se detalló que a partir del trabajo colectivo y orgánico entre las agrupaciones estudiantiles, la Secretaria General de Asuntos Estudiantiles de la Unam y las Secretarias de Bienestar Estudiantil de las Unidades Académicas, “logramos articular y unificar acciones para la apertura del comedor universitario ‘Néstor Kirchner”.

Detallaron que en los próximos días, estarán socializando los mecanismos de inscripción y los protocolos de salubridad a seguir para acceder al retiro de las viandas.

“Dicha decisión está centrada en garantizar el derecho inalienable de los estudiantes a acceder al comedor universitario, más aún en este contexto donde se complejizan las situaciones y necesitamos, más que nunca, articular acciones que materialicen el bienestar de todos los estudiantes”, según se informó de manera oficial.



Los detalles

Ronald Rojas, el secretario general de Asuntos Estudiantiles de la Unam, fue el encargado de detallar cómo será la provisión de alimentos a partir de ahora desde el comedor universitario.

Explicó que esta medida se da en esta nueva etapa de cuarentena.

También recordó que con anterioridad, se hicieron viajes para llevar a los estudiantes a sus hogares y también se lograron concretar entrega de módulos alimentarios.

Explicó que esto se concretará tras varias reuniones con las autoridades de la Universidad. “Esto va a ser con el sistema de viandas y daremos a conocer los protocolos”, dijo en Acá te lo Contamos por Radioactiva.

Afirmó que la idea es extender el horario para evitar la acumulación de estudiantes, en el momento de retirar las viandas.

A su vez, adelantó que “en los próximos días volveremos hacer un nuevo relevamiento, para tener un dato preciso de cuántos son los estudiantes que van acudir al servicio”.

Estiman que podría rondar entre 500 a 600 estudiantes que podrían retirar la vianda. Ese dato se podría tener tras el relevamiento. Hasta ahora se tenía un poco más de mil estudiantes que concurrían al comedor comunitario y ahora debe considerarse que muchos volvieron a sus casas.





Nuevos profesionales en medio de la cuarentena Gutiérrez defendió la tesis de grado a través de la modalidad virtual. Pese a la cuarentena obligatoria, ya son varios los estudiantes que pudieron rendir y convertirse en profesionales a través de las plataformas virtuales. El caso más conocido es el de Ignacio Martín Gutiérrez (Ver: Una historia). Pero no es el único, como detalló la rectora de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) Alicia Bohren: “Tenemos experiencia de estudiantes de doctorado de antropología, agronomía, profesorado de biología, de artes, que ya se graduaron de manera virtual. Y el área académica de emisión de títulos está trabajando a full”, aseguró De igual forma, la secretaria académica de la Unam, Alejandra Camors, relató que “la secretaria general académica sigue trabajando con modalidad de teletrabajo, evitando las demoras en emisión de títulos, dando prioridad a las carreras que son consideradas de suma necesidad como enfermería, trabajo social, vinculadas a la salud”. “Es difícil, pero estamos con muchas fuerzas concentradas en el mismo sentido, entonces eso se siente y consideramos que da buenos resultados en los términos de soluciones técnicas y profesionales de la universidad”, adujo. Al tiempo que Bohren aseveró: “El salto digital fue necesario y se da a la fuerza en este contexto, pero las instancias de crisis son importantes para realizar este tipo de cambios”.



Una historia La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones cuenta desde el 27 de abril con un nuevo Ingeniero en Industrias de la Madera. Se trata de Ignacio Martín Gutiérrez, quien se convirtió en el primer estudiante de esa casa de estudios que realizó la defensa oral de su Tesis de Grado a través de la modalidad virtual. Con un promedio superior a 9 a lo largo de la carrera y obteniendo una calificación de 10 en su trabajo final denominado “Diseño de un modelo de optimización para la programación de la producción en aserraderos”, el flamante ingeniero participó desde su domicilio de una videoconferencia en conjunto con el tribunal evaluador, docentes y directivos de la Facultad. Explicaron desde el portal de la Universidad que todos se conectaron de forma remota, para escuchar la ponencia, realizar preguntas y finalizar el acto académico con la lectura del dictamen correspondiente. Allí adelantaron que se trata de la primera de varias instancias de examen final que serán organizadas de manera virtual en el marco de las medidas impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Los que vienen Los próximos en la lista de espera son estudiantes de carreras de pregrado, grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales, que se encuentran en el tramo final de su formación. Se destacó además que tal medida fue posible gracias al Plan de Contingencia que viene desarrollando la institución desde el inicio de la cuarentena, para hacer frente a la situación generada por el Covid-19. En ese sentido, la defensa virtual es un paso más, que complementa otras estrategias de educación a distancia que se están llevando a cabo para garantizar la trayectoria académica de los más de 2000 estudiantes con los que cuenta la Facultad. Destacaron que desde el 16 de marzo, los docentes, personal no docente y estudiantes encararon acciones comprometidas, que buscan sostener la continuidad pedagógica a través de la incorporación de mediaciones tecnológicas. También indicó que hay muchos estudiantes de distintos puntos de la provincia, siguen en cuarentena y con metodología virtual y se quedaron por el tema de conectividad. A ellos, se les proveyó de módulos alimentarios.

“Son todas acciones que estamos haciendo para esta virtualidad. Lo que más nos preocupa a todos son los estudiantes que no se conectan a las plataformas y hay distintas estrategias para ellos. Por ejemplo, Forestales (por la Facultad) está haciendo una serie de fotocopias para acercarles, están pensando también en cursos de verano para aquellos que no han podido cursar ahora”, explicó, y agregó: “Pero en general, para nosotros es altamente satisfactorio, por el compromiso de docentes y no docentes en este nuevo escenario”, concluyó la rectora de la Universidad.