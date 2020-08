Casi la mitad del país registró temperaturas superiores a los 30 grados en pleno invierno

Martes 4 de agosto de 2020 | 17:26hs.

Once provincias superaron hoy los treinta grados en pleno invierno debido a un constante ingreso de aire cálido, tendencia que, en el norte del país continuará por lo menos hasta el lunes, mientras que en la región central se verá interrumpida el jueves con un frente frío que provocará un "marcado descenso de temperatura", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las temperaturas cálidas que en algunas regiones superaron los 35 grados son consecuencia del ingreso de viento norte "de forma persistente que trae aire cálido de zonas tropicales y lo desplaza de norte a sur", explicó en diálogo con Télam Cindy Fernandez, meteoróloga del organismo.Asimismo, remarcó que "se registran temperaturas superiores a las normales en gran parte del país, pero no es algo atípico. Estas situaciones se dan en invierno durante un breve periodo y luego vuelven a las marcas térmicas habituales".Según el ranking de temperaturas emitido a las 16 por el organismo, la localidad formoseña de Las Lomitas alcanzó los 35 y la capital provincial 32,1 grados, mientras que se esperan máximas de 35 para mañana y 36 para el jueves.En la capital de Santiago del Estero se alcanzaron los 34,8 grados, superando por nueve décimas la máxima que había previsto el organismo.En la provincia de Chaco, se registraron 33,3 grados en la ciudad capital Resistencia, mientras que en la localidad de Roque Sáenz Peña la temperatura se ubicó en los 33,5; marcas similares a las que se esperan para mañana y el jueves.En Santa Fe fueron cinco las ciudades que superaron los 30 grados a esa hora: Ceres con 33,6; Reconquista 32,3; Sunchales 31,6; Sauce Viejo con 30,9; Rafaela con 30,3 y Rosario 30,2.A las 15, las temperaturas también superaron los 30 grados en la ciudades salteñas de Tartagal (32,6) y Oran (31,6); en las cordobesas Villa de María del Río Seco (32,3); Córdoba (31,1) y Villa Dolores (31); en Corrientes y Tucumán con 31,8 y en Santa Rosa de Conlara (30,4) y Villa Reynolds 30, ambas en la provincia de San Luis. Mientras que en gran parte de Misiones, las temperaturas rondaron en los 29 grados. A las 17, según los datos de la Opad, en Posadas hacía 28,4En el centro del país este "veranito se corta el jueves con ingreso de aire frente frío que traerá viento del sector sur y va a originar que en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se produzca un marcado descenso de temperaturas, la probabilidad de algunas precipitaciones y ráfagas", precisó Fernández.En este sentido, remarcó que las temperaturas máximas que hoy y mañana rondarán los 25 o 26 grados, desde el jueves se ubicarán entre los 15 y 17 y que "las mínimas no van a caer tanto pero serán de unos 10 grados, es decir, mañanas frescas".En tanto, es probable que en "el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Cuyo el aire empiece a cambiar el mismo miércoles, provocando algunas precipitaciones y el descenso de temperaturas", afirmó la especialista.La ciudad bonaerense que registró la marca térmica más elevada de hoy fue Trenque Lauquen con 27,7 grados; seguida por San Fernando con 27,3 y Pehuajó y Mariano Moreno con 26,6 y nueve ciudades más entre los 23 y los 26 grados.El frente frío que afectará a la región central del país no llegará al extremo norte del territorio argentino con "tanta intensidad" por lo que "no provocará un cambio tan grande, pero si un descenso leve en las temperaturas máximas que rondaran, hasta el jueves, los 35 grados y después se ubicarán cerca de los 30".