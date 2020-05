Casamiento en cuarentena: después de 14 años juntos dieron el ‘sí, quiero’

Sábado 16 de mayo de 2020 | 07:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Todo lo que necesitas es amor, dicen los Beatles en su famosa canción homónima All you need is love’. Y es ese sentimiento el que movió a 20 parejas ayer a contraer matrimonio en toda la provincia. Se trata de las personas que no pudieron hacerlo por la suspensión de las actividades cuando se decretó la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En Posadas, Juan Carlos Zanazzo (54) y Rosana Servián (47) fueron una de esas parejas y decidieron darle el broche de oro a su relación de ya 14 años dando el sí ante la ley, y luego, ante Dios. Tenían fecha para el 27 de marzo “y este lunes nos dieron fecha y nos apuramos antes de que vuelva todo para atrás”, dijo entre risas Juan Carlos.

En tiempos de pandemia los casamientos son distintos. Los novios tuvieron que asistir con barbijo a la ceremonia, ingresando sólo los testigos y una persona para hacer fotografías; los demás familiares debieron esperar afuera. El beso, el sello después de la frase “los declaro marido y mujer”, es breve, y la complicidad de los enamorados se transmite más a través de la mirada.

Respecto de su historia, contaron que son separados y que hace 14 años están en pareja. Rosana tiene dos hijos adultos, Juan Carlos una hija y ambos son padres de Fiorella, de 10 años y que fue quien entró con ellos a la sala de matrimonio. “Siempre fuimos una familia ensamblada”, dijo la mujer.

“Decidimos dar este paso importante y justo empezó la cuarentena así que tuvimos que esperar. Gracias a Dios pudimos hoy (por ayer) concretarlo y seguir nuestra vida juntos”, contó Rosana en diálogo con El Territorio. A lo que Juan Carlos agregó: “Nos congregamos a una iglesia cristiana evangélica y para nosotros es importante la bendición de Dios”.

Claramente no fue el casamiento que hubieran soñado, pero lo que más lamentaron es que sus seres queridos no hayan podido estar presentes ni compartir con ellos tan especial momento de sus vidas.

“El amor hay trabajarlo todos los días, para nosotros fue como amor a primera vista y estamos juntos desde que nos conocimos. Claro que tenemos luchas, pruebas y no nos ponemos de acuerdo en todo como cualquier otra pareja, tuvimos nuestras subidas y bajadas pero tratamos de la mano de Dios salir adelante. Nosotros creemos en el amor y más en los tiempos difíciles”, aseveró la mujer.



Protocolo a prueba

Las actividades del Registro Provincial de las Personas y sus sedes comenzaron el pasado lunes y con ello volvieron los casamientos, luego de un protocolo pensado en este contexto de coronavirus.

Respecto de las uniones matrimoniales, Virginia Soto, titular del registro, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos: “Los turnos se están pidiendo por teléfono y en otros casos se acercan a las oficinas a consultar. La gente llama y pregunta si ya se restableció el servicio o si puede reprogramar su fecha, en Posadas estamos recibiendo los pedidos en la sede del Registro de las Personas ubicada en la chacra 32-33”.

“Los tiempos cambian, durante los meses del año se ven situaciones distintas, hay más casamientos en noviembre, diciembre, enero y febrero, después hay un tiempo que cesan pero nosotros tenemos un número muy alto de matrimonios por año en toda la provincia. El año pasado tuvimos entre 4.900 y 5.100”, agregó Soto.

Soto destacó que esta fue una prueba piloto del protocolo dado que se está tratando que sea lo menos incómodo y chocante para los contrayentes por tratarse de un momento especial para ellos.