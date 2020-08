Casación ratificó las penas para los narcopenitenciarios Tevez y Schwarz

Martes 18 de agosto de 2020

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena que recibió en un segundo juicio oral el suboficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emar Favián Tevez (53), a 7 años de cárcel y el misionero Julio Otto Schwarz (44), a 3 años y 6 meses de prisión, por sus vinculaciones con un cargamento de 2.300 kilogramos de marihuana transportada en un camión del SPF, desde Misiones a Buenos Aires, hace casi una década.Tevez, oriundo de Buenos Aires y quien en el primer debate había sido absuelto, fue condenado por el Tribunal Federal de Posadas -compuesto por jueces subrogantes- como autor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, recibiendo también una multa de 25.000 pesos; en tanto que Schwarz recibió condena en calidad de partícipe secundario del mismo crimen.Según se reconstruyó, el bonaerense era quien manejaba el transporte oficial cuando fue detectado circulando sobre la ruta nacional 12 cerca de Puerto Rico, a fines de mayo de 2011.El misionero, en tanto, fue hallado culpable de haber participado en el acopio de la droga en la casa de sus padres y el embalaje en 26 cajas de madera pintadas de negro, embadurnadas con grasa para autos y envueltas con film plástico.Por el tiempo en que estuvo detenido con prisión preventiva, Schwarz no regresará a la cárcel, pero en el caso de Tevez, su defensa tendría que apelar al mismo recurso para evitar el encierro puesto que estuvo cuatro años privado de su libertad antes de los juicios en los que primero fue absuelto (2015) y tres años después terminó condenado por los jueces Juan Pablo Iglesias, Roberto López Arango y Noemí Marta Berros.El fallo de Casación lleva la rúbrica de los camaristas Ana María Figueroa, Guillermo Jorge Yacobucci y Carlos Alberto Mahiques.El abogado defensor de los condenados, Gustavo Staude, acudió a esa instancia superior argumentando que se había violado las garantías de sus defendidos al sentarlos nuevamente en el banquillo por el mismo delito del que habían sido absueltos, aunque el planteo fue desestimado porque la sentencia no estaba firme. Podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La causa de los “narcopenitenciarios” se inició el martes 24 de mayo de 2011 en el puesto de Gendarmería Nacional emplazado en el Paraje Mbopicuá, sobre la ruta nacional 12.En ese punto, los efectivos interceptaron un camión del SPF en el que se decía llevar una mudanza. Sin embargo, en el sector de carga, se toparon con 2.300 kilogramos de marihuana divididos en 2.763 ladrillos.La investigación sentó en el banquillo de los acusados a 13 personas bajo sospecha de haber participado en la maniobra con distintos roles, en la que los cabecillas eran integrantes de la fuerza federal.El 15 de mayo de 2015, el Tribunal Federal de Posadas, conformado por los subrogantes Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni (Corrientes) y Eduardo Belforte (Formosa), condenó a 12 años de prisión en calidad de partícipes necesarios del delito de transporte de estupefacientes agravado al ex jefe de Suministros del SPF, Armando Hipólito Vallejos, y al ayudante retirado Hernán Raúl Vargas. También a Juan Darío Betros, el presunto cerebro de la red en Misiones.El tribunal condenó también al comerciante de Eldorado, Sandro Néstor Zalazar, a la pena de 6 años de cárcel; a los hermanos Darío y Javier Samudio, ambos changarines de la misma ciudad, a 3 años y 8 meses.En tanto, pese a que la fiscalía había pedido penas de prisión, fueron absueltos los suboficiales Emar Tevez y Sergio Briñóccoli, conductor y acompañante del camión que llevaba la droga, Julio Otto Schwarz y su madre, María Montiel, el plomero Emilio Betros y Virginia Samudio, padre y novia del condenado Betros.Casación (con camaristas distintos a los que ahora confirmaron las penas) analizó por primera vez el fallo por pedido de la fiscalía y solicitó que fueran revisadas las absoluciones de Schwarz y Tevez en un nuevo debate oral que terminó con ambos condenados.