Carnaghi y la experiencia única del vivo teatral

Sábado 8 de agosto de 2020

Roberto Carnaghi participó en la versión de Rey Lear, de William Shakespeare, que Jorge Lavelli dirigió en el San Martín en 2006 y que se verá gratis a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, hoy a las 20. Allí secundó al protagonista Alejandro Urdapilleta en una puesta destacada.Pero Carnaghi fue otro de los perjudicados por la pandemia porque a principios de marzo iba a reponer en el Complejo Cultural 25 de Mayo del barrio de Villa Urquiza el espectáculo Aquí cantó Gardel, de gran convocatoria durante 2019.“Y después me habían invitado a participar en un proyecto para el Teatro San Martín, que festejaba sus 60 años en julio; se había pensado que yo pudiera hacer algo en la sala de abajo, la Cunill Cabanellas” contó en entrevista a Télam. Durante agosto sumaba un espectáculo en el teatro Premier. “Tenía trabajo hasta fin de año con posibilidad de seguir en el verano”.Frente a la inactividad estoy acá en mi casa, guardado, con mi mujer; mi hijo mayor es el que me hace las compras. Pero no la paso mal, leo, tengo un pequeño parque; hago cosas, que siempre las hice, y además miro televisión, en general películas, cosas que me interesen, porque todo lo demás me harta ya.Además estoy aprendiendo esto del Zoom, el Instagram y esas cosas; me asesora mi hijo y mi mujer también, ya que está más al tanto que yo. Pero, como a todo el mundo, el problema no solo es de no poder trabajar sino que tiene que ver con lo económico. Hay gente que la está pasando muy mal, pero lo entiendo perfectamente y tenemos que estar guardados, esta es la pura verdad.(Recita) “Recuerdo de los años que han pasado/ arena que la vida se llevó”... y un perfume de teatro, de camarín, de calle Corrientes, del hall, de los amigos, de la gente... “Y un recuerdo de yuyos y de alfalfa”... y todo esto del teatro me llena el corazón. Todo pasa por ahí. ¡Catorce años! Éramos tan jóvenes, estábamos borrachos y creíamos que éramos inmortales.Lavelli es un director magnífico, un gran artista, reconocido a nivel mundial, que ha venido a trabajar acá y era la primera vez que yo trabajaba con él. Me encontré con un director que sabe muy bien lo que quiere a través de los ensayos, el ensayo general y lo que pide a los actores. Es muy exigente.Y ese elenco fue muy lindo porque se formó un grupo humano muy importante. Lamento los años que pasaron y los compañeros que ya no están, como Alejandro, actor maravilloso y excelente persona, un grande de verdad.Bueno, he ido aprendiendo. Me llaman, he hecho algunas cosas, hice lecturas... Y vi también el Rey Lear que hice junto a Alfredo Alcón y el Arturo Uí, que hice para el Teatro San Martín, lo que me llevó a hacer notas virtuales y a estar conectado. Pero el teatro es otra cosa: es el actor arriba del escenario más el público, que viajó, que sacó la entrada, que viene a ver la función. Eso es el teatro. Lo demás es televisión. Este espectáculo que ahora se ve, se filmó como una cosa de archivo, de recuerdo que el Teatro tenía que tener. Uno ve una parte del espectáculo, pero no es teatro. En este momento es bueno que el público pueda disfrutar de un espectáculo que no vio, pero no se crea el hecho vivo del teatro.Con el público que viene a ver el espectáculo se crea algo especial porque todas las funciones no son iguales; lo que se va a ver es la función de un día, se filmó eso, aunque seguramente al día siguiente o el anterior la función fue distinta. Por lo menos los actores la vemos así; el público que la ve por primera vez...Te doy el ejemplo del público que viene a ver una obra muy al comienzo, casi en el estreno: una obra empieza a correr a partir de las diez funciones, los estrenos son terribles. Luego vienen más adelante y notan que el espectáculo está más aceitado, es muy distinto.Sí, es como si no tuviera profundidad, pero bueno, en este momento que estamos viviendo es la mejor solución. Yo me siento orgulloso de estar en este Rey Lear, con Urdapilleta y todos los compañeros.