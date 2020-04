Carlos Tevez en el centro de las críticas

Domingo 12 de abril de 2020

“El futbolista puede vivir seis meses, un año. No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia”. Las declaraciones de Carlos Tevez, en las que buscaba, desde su mirada, ayudar en medio de la pandemia del coronavirus, no cayeron tan bien en otros ámbitos, como por ejemplo el ascenso de nuestro país.Luis Salmerón, actual delantero de Los Andes y un referente de Ferro, se expresó en redes: “Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. Y que estamos un par de meses sin cobrar, y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir”, escribió el Pupi.Antes, Emiliano Méndez, pieza importante de Arsenal, pero que supo jugar en Villa San Carlos y Morón, dijo: “Quiero creer que hablaba por él y no por todos. En el mundo del fútbol hay 4.000 contratos profesionales. Es falaz que podamos vivir sin cobrar durante seis meses o un año. Eso es mentira. Estamos viviendo un momento complicado en el que hay que ser responsables y medir la palabra. No es tiempo de demagogia tampoco. Si Tevez generalizó, sus declaraciones no ayudan absolutamente en nada. Hay pibes que la están pasando mal, no está bueno”.Las palabras del capitán de Boca fueron sacadas de contexto. Tevez hablaba de los jugadores de Primera División en general e intentó hacerlo como un aporte para bajar un poco los decibeles a las discusiones, pero no cayeron bien en el ambiente del fútbol y por eso quedó en el centro de las críticas de sus colegas.