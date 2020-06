“Carlos está en su mundo, sólo habla de fútbol”

Martes 2 de junio de 2020

Carlos Bilardo continúa internado en un instituto de rehabilitación de la Ciudad de Buenos Aires, donde es tratado del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Mientras tanto, Jorge Bilardo​, su hermano, contó que “desde que empezó la pandemia no lo podemos ver y nos comunicamos por teléfono”, y dio detalles de la salud del doctor.

“Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Come, se baña y se cambia solo, pero no sabe lo que pasa en la realidad, no registra fechas”, aseguró. “Te conoce, pero tenés que hablarle de fútbol. Está muy bien cuidado, tiene un gimnasio, pero no puede recibir visitas desde hace dos meses por esto del coronavirus”, agregó Jorge.