Carlitos Okulovich tienen todo listo para correr con el TC en Buenos Aires - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 18:09hs.

El misionero Carlitos Okulovich saldrá el fin de semana a disputar la quinta fecha del Turismo Carretera (TC) que se disputará el sábado y el domingo en el circuito N°12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.“Vamos a Buenos Aires con mucha expectativa. Pudimos funcionar bien y sacar conclusiones en San Nicolás, así que esperamos pegar un salto y evolucionar este fin de semana”, indicó Okulovich en la previa de la quinta fecha del año.“Contamos con un buen motor, lo que es un plus para un circuito rápido como el N° 12, por lo que buscaremos aprovecharlo para seguir a paso firme y sumar puntos. Queremos mantener la esperanza de entrar entre los 12 primeros del campeonato, que es nuestro objetivo”, agregó el obereño que marcha en la 16° posición con 69.5 puntos.Serán 45 los inscriptos y habrá tres retornos y una ausencia en comparación a la última fecha del campeonato, en San Nicolás. El último ganador en el trazado porteño con este sistema de disputa fue Martín Ponte, en 2014, con una Dodge.Una de las novedades será que Guillermo Ortelli, se incorpora al Coiro Dole Racing, equipo con el que se consagró campeón en 2011, con un Chevrolet que contará con Iván Bondaruk como motorista. La Chevy que Ortelli dejó libre en el JP Carrera pasará a manos del balcarceño, Santiago Mangoni.A su vez, el LCA Racing (ex Donto) llegará con novedades: a los retornos de Matías Rodríguez (Dodge) y Laureano Campanera (Chevrolet) se suma la incorporación de Mauricio Lambiris con un Ford.Emiliano Spataro desembarcará en el Martínez Competición y cambiará de marca: estará presente con un Ford.Martín Serrano también volverá a ser protagonista con un Chevrolet atendida por el Impiombato Motorsport, que contará con la motorización de Daniel Berra. La estructura radicada en General Rodríguez no contará con el santafesino Nicolás González, quien sí estuvo presente en San Nicolás en el reinicio de la actividad.HORARIO DE TV 11:00 A 13:00 HORAS (DEPORTV)11:00 a 11:15 Hs. 1er Entrenamiento TCP (GRUPO B) 15 Minutos11:18 a 11:33 Hs. 1er Entrenamiento TCP (GRUPO A) 15 Minutos11:38 a 11:53 Hs. 1er Entrenamiento TC (GRUPO A) 15 Minutos11:56 a 12:11 Hs. 1er Entrenamiento TC (GRUPO B) 15 Minutos12:15 a 12:35 Hs. 2do Entrenamiento TCP (GRUPO B) 20 Minutos12:40 a 13:00 Hs. 2do Entrenamiento TCP (GRUPO A) 20 Minutos13:05 a 13:35 Hs. 2do Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos13:40 a 14:10 Hs. 2do Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 MinutosHORARIO DE TV 15:00 A 17:00 HORAS (TV PUBLICA)15:05 a 15:13 Hs. Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min15:18 a 15:26 Hs. Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min15:31 a 15:39 Hs. Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min15:50 a 15:58 Hs. Clasificación TC 4* Cuarto Tanda 8 Min16:03 a 16:11 Hs. Clasificación TC 1* Cuarto Tanda 8 Min16:16 a 16:24 Hs. Clasificación TC 2* Cuarto Tanda 8 Min16:29 a 16:37 Hs. Clasificación TC 3* Cuarto Tanda 8 Min17.05 Hs. Se realizará en la recta principal una FOTO INSTITUCIONAL con los autos de TC. (Solo lo autos).22:00 Hs. Cierre de Parque CerradoLOS GRUPOS, TERCIOS Y CUARTOS SE CONFORMAN EN BASE AL RANKING DE LA ESPECIALIDAD ACTUALIZADO.HORARIO DE TV 10:00 A 14:30 HORAS (TV PUBLICA)10:05 Hs. 1er. Serie TCP 4 Vueltas10:30 Hs. 2da. Serie TCP 4 Vueltas10:55 Hs. 1ra. Serie TC – 4 Vueltas11:20 Hs. 2da. Serie TC – 4 Vueltas11:45 Hs. 3ra. Serie TC – 4 Vueltas12:30 Hs. FINAL TC PISTA – 15 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos MáximoPARTICIPARÁN: Todos los pilotos que largaron las series.13:30 Hs. FINAL TC – 20 Vueltas ó 50 (Cincuenta) Minutos MáximoPARTICIPARÁN: Todos los pilotos que largaron las series.