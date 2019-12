Caridad es amor y buena noticia

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por José Miérez Gerontólogo

Sociedad misionera: la caridad es la actitud fundamental del Ethos Cristiano y orienta los contenidos del compromiso moral del creyente. Esa buena noticia es el amor de Dios al hombre, amor del hombre a Dios y el amor del hombre al hombre.El creyente debe tener una aptitud personal de capacidad, idoneidad, suficiencia, habilidad y disposición para el ejercicio de un arte o tareas de ser un líder al servicio del Supremo. Hacedor de la biogénesis, filogénesis y embriogénesis. Su actitud es la tendencia, arraigada, adquirida o aprendida a reaccionar en pro o en contra de algo o alguien. Se evidencia en forma de conducta, tanto en aproximación como en alejamiento, y esa reacción puede ser a una persona, a otras personas a grupos sociales, a la sociedad o al universo.Toda regla de conducta es válida en la medida que favorezca al bienestar del ser humano. En la actuación de Jesús se advierte una preferencia por el débil (pobre, marginado, pecador, enfermo, etc.). Es el rasgo básico de la moral vivida de Jesús, rasgo ético que se convierte en rasgo mesiánico. Jesús en su enseñanza se proyecta siempre a la imagen del hombre. El creyente ha de preferir siempre estar al lado del débil y no del poderoso.Es la caridad: piedad, misericordia, compasión, bondad, filantropía, altruismo, humanidad. Su antónimo: crueldad, insensibilidad. Ser caritativo: misericordioso, filántropo, humano, generoso, comprensivo. Su antónimo: egoísta, inhumano, despiadado. Tener siempre respeto a la vida humana, del semejante, a la propia. Actuar siempre con libertad, que es la capacidad de actuar por propia decisión, impulso, voluntad, facultad natural del hombre de obrar de una manera u otra manera o no obrar. Su antónimo seria el libertinaje. Falta de respeto y que adopta una postura crítica y libre frente a los dogmas, religiosos, filosóficos, morales. Y el libertino, la persona que lo hace.Dentro de un contexto literario de controversia y con una gran carga cristológica, los evangelios sinópticos ponen de relieve el valor original y decisivo de la persona humana frente a las valoraciones antihumanas añadidas por las deformaciones religiosas. En el evangelio de Marcos existe un bloque literario en el que Jesús es presentado en su actuación como el dueño de las instituciones humanas, dominio y libertad que transmite a todo hombre que le sigue (2,28: el hombre es señor también del sábado); de este modo, el valor de la persona se conecta con el señorío de Jesús puesto de manifiesto en su actuación libre frente a las instituciones religiosas. El bloque literario de Marcos encuentra también sus paralelos en Mateo (12,1-14) y en Lucas (5,27-6, 11)Es necesario devolverle a la caridad su fuerza transformadora de la realidad para servir y atender al prójimo, que es el semejante, el vecino, pariente hermano, una persona.Estos rasgos de preferencia por el débil definen la actuación de Jesús y orientan éticamente la actuación de los creyentes. No existe en el fondo sino una única norma de conducta: la primacía del otro que nos necesita y en cuyo favor hemos de estar dispuestos a darlo todo.Estas vacaciones que se avecinan son la oportunidad para que la familia aprenda a través del dialogo a discernir para distinguir con acierto una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas para tener un juicio recto.Grandes nubarrones nos trae el año 2020, y debemos prepararnos para poder enfrentar las situaciones que se avecinan con mucha violencia, pero no se puede combatir la violencia con más violencia. Por el contrario, hay que apuntalar la paz.La Iglesia tiene en alta estima la actividad política, puesto que es la forma de realizar más ampliamente el bien común. Es derecho y deber del cristiano participar en política, prestar su concurso para construir una sociedad más justa, fraterna, solidaria.Reitero e insisto, repitiendo una vez más: juzgo conveniente recordar que la caridad es ante todo una buena noticia: la noticia de que Dios ha amado y sigue amando al mundo. La mejor manera de entender la caridad cristiana es comprenderla como amor de Dios. A partir de ese núcleo fundamental, cobra sentido el dinamismo ético que he tratado de señalar en la realidad de la caridad cristiana.Felicidades y esperemos a los compinches que vienen en camello. Hasta siempre.