Cardona: “Tengo muchas ganas de regresar a Boca”

Martes 28 de abril de 2020

Las ganas, de volver a vestirse con los colores de Boca​ siguen intactas en Edwin Cardona, quien habló de la posibilidad de regresar a jugar en la Bombonera.

“Me quedé con las ganas de darle más a Boca, a veces no depende mucho de uno, esa decisión no pasa por mí, me quede con más ganas de Boca. Tengo muchas ganas de volver, sé que se puede lograr todavía, estoy trabajando para eso”, expresó el futbolista de Tijuana​.

Cardona mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club de la Ribera: “Tengo buena comunicación con él. Antes de que fuera vicepresidente del club siempre nos hablábamos y la verdad no lo llamé para que me lleve a Boca, ja. Ojalá que me vuelva a meter la llamada para volver”.