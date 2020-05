Caramelito, feliz de poder volver al país

Sábado 2 de mayo de 2020

“Estoy muy aliviada de poder estar cerca de mi hijos, en pocos días nos vamos a reencontrar”, dijo Cecilia Caramelito Carrizo en diálogo con Teleshow.

La mediática había quedado varada en Miami, a donde había viajado junto a su esposo Damián Giorgiutti pasa asistir a su hermano, el músico Martín Carrizo, quién está siguiendo un tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ahora, finalmente la conductora logró regresar al país en un vuelo de repatriación y espera ansiosa el momento de poder reecontrarse con sus chicos, Lorenzo de 14 años y Benito de 10.

“Llegamos ayer con mi marido desde los Estados Unidos. Y, al arribar a Buenos Aires, nos trajeron a un hotel en donde vamos a hacer catorce días de cuarentena”, explicó Caramelito. Aunque aún no pudo abrazar a sus hijos, a los que no ve desde hace un mes y medio, detalló: “Todavía no nos reencontramos, pero al menos ya estamos en la misma ciudad. Así que estamos cada vez más cerca. Y ellos están muy contentos de saber qué pudimos regresar al país”.

Cabe destacar que Cecilia había manifestado también su preocupación por su madre, Mirta, de 72 años, quien por su edad se encuentra en el grupo de personas de riesgo frente al Covid-19 y que se vio obligada a encargarse de los pequeños y hacer las compras para que ellos no salieran de la casa.

“Mi mamá está muy contenta de que estemos acá. Todos estamos muy contentos pero, principalmente, por Martín. Porque sabemos que él puede seguir allá haciendo su tratamiento”, aseguró Caramelito.

Por otro lado, relató que su hermano lleva cuatro meses y medio de tratamiento.

“Estuvimos desde 5 de diciembre, cuando comenzó, hasta el 8 de febrero en Miami. Entonces volvimos a Buenos Aires hasta el 14 de marzo, incluyéndolo a Martín. Y después regresamos a Estados Unidos para que él pudiera continuar con su recuperación. Pero la idea era que ya pudiera instalarse allá, porque se va a tener que quedar un largo tiempo”, contó.

“Él está luchando mucho, porque la verdad es que es un camino difícil de atravesar. Pero está muy esperanzado y muy contento de poder hacerlo”, cerró sobre el panorama del tratamiento.