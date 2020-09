Caramba, las infinitas posibilidades de la cumbia - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Caramba vuelve a escena luego de más de seis meses sin conciertos en vivo. Será mañana a partir de las 19 en un bar de la Costanera posadeña.La banda misionera de cumbia pop desplegará un repertorio con lo más sonado del cancionero tropical y, como siempre, asimilado a su propia impronta, la que viene cultivando desde 2016.La formación actual tiene a Matías Meza en la voz; Javier Cardozo, guiro y animación, Enzo Dartois en los timbales, Nicolás Pedro y Nicolás Simón, octapad; en los techados Cristian Frigola; Ezequiel Barreto en guitarra y Germán Thames en bajo.Cardozo, que es también el productor de Caramba, en diálogo con El Territorio, contó sobre la expectativa que tiene el grupo de reencontrarse con el público y de estar sobre un escenario.“Fueron seis a siete meses sin tocar, y nuestra banda está muy acostumbrada a tocar en vivo, nosotros teníamos shows todas las semanas y, de un día para otro todo se cortó por la pandemia. Ahora tenemos la posibilidad de volver y estamos muy entusiasmados, felices y ensayando para dar lo mejor”, indicó.Al mismo tiempo, pidió al público, “que nos ayude a respetar el protocolo de cuidado quedándose en sus sillas, manteniendo la distancia social. Nosotros hacemos mucho hincapié en que el concierto se desarrolle atendiendo a todas las medidas de seguridad del protocolo”.Así, remarcó que será “bastante extraño” que la gente no pueda bailar sino que estará cada uno en su asiento. “El público sólo podrá levantar las manos, si quiere la gente puede aplaudir pero no podrá levantarse de la silla, no se puede bailar. Eso es una cosa rara para nosotros que hacemos música para bailar. Sin embargo, estamos muy contentos de que en nuestra ciudad podamos volver a hacer música en vivo, eso es algo para celebrar”.Sobre lo que se escuchará en la tarde-noche del sábado en el espacio cercano al Paraná precisó que, “nosotros hacemos un poco de cumbia de todos los tiempos, lo más nuevo y clásicos y, también hacemos nuestras propias versiones de reguetón y otros géneros que estén sonando, siempre con nuestro sello que es que la música sea para alegrar, para divertir y, por supuesto atendiendo a que suene bien”.Pasarán así temas de los siempre vigentes Los Palmeras y La Nueva Luna alternados con creaciones urbanas como las de Maluma.En un tiempo en que las alianzas musicales hacen furor, los muchachos de Caramba tendrán un invitado sorpresa.“Como Los Ángeles Azules con su disco de Buenos Aires al mundo que convocaron a grandes artistas, nosotros queremos hacer un homenaje a este grupo mexicano que tanto dio al género y vamos a invitar a un músico amigo y quizás hacemos un tema de ellos”.Cardozo explicó que “nosotros hacemos un repertorio tan amplio, con covers de grupos clásicos a nuevos y de muchos géneros, que es algo divertido, la cumbia tiene posibilidades infinitas y eso está buenísimo pero al mismo tiempo, también estamos trabajando en composiciones propias para definir un sonido con identidad Caramba”, adelantó.En ese camino, los músicos entrarán próximamente al estudio Tierra Soñada para grabar un sencillo de su autoría titulado Por amor y un cover de Flores a los Chanchos. También proyectan filmar un videoclip en Oberá.Al momento de componer, señaló que la música siempre despliega una rítmica festiva y que la composición de las letras “las pensamos desde las vivencias de cada uno, y siempre queriendo dar un mensaje con buena onda y con respeto a todos”.El show comienza mañana a las 19 y se cobra un derecho de espectáculo de 100 pesos. El bar (ubicado en Lanusse y avenida Costanera) estará abierto desde las 16 (la reserva es hasta las 18) y comenzará puntual, por lo que se solicita llegar con tiempo. El lugar se cierra a las 0.Para el ingreso es obligatorio el uso de barbijo y el respeto y seguimiento de todas las indicaciones del protocolo de prevención del Covid 19.Las mesas tienen un máximo de cinco personas y se demarca la distancia entre mesas y entre el público y la banda.“Nosotros también vamos a respetar el distanciamiento en el escenario, somos ocho músicos así que está todo bien pensado. La idea es que la pasemos bien, cuidándonos entre todos”, concluyó.